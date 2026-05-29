Giro de Italia 2026 | Etapa 20, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Gemona del Friuli - Piancavallo

Los Dolomitas harán disfrutar a los aficionados de una última etapa alpina en el Giro de Italia 2026

El Giro de Italia vive su última jornada de 'competición' antes de la etapa final en Roma, reservada a los velocistas y donde el ganador de esta edición se lucirá ante los aficionados de la Ciudad Eterna.

Tras la etapa reina vivida el viernes, con seis puertos de montaña, los Dolomitas siguen presentes para hacer disfrutar a los amantes de las etapas de montaña. Sin tener la dureza de a jornada anterior, sí que aún se pueden dar sorpresas y ajustar aún más la clasificación. Sobre todo porque el cansancio acumulado de las tres semanas de competición y de todo lo vivido esta semana puede pasar factura.

Vingegaard logró mantener su ventaja en la etapa reina y afronta la penúltima etapa con la tranquilidad de que nadie podrá arrebatarle el triunfo final... Salvo catástrofe. Gall, a su vez, se escapó en la lucha por la segunda plaza y Hindley dio un paso de gigante para completar el podio en el Giro 2026.

Perfil de la etapa 20 del Giro de Italia 2026

La vigésima etapa del Giro 2026 comienza en Gemona del Friuli y, tras 200 kilómetros, termina en Piancavallo. Con todo lo que llevan los ciclistas en las piernas, meterles 200 kilómetros ya es duro, pero más aún cuando tienen que volver a subir hasta seis dificultades montañosas.

Entre ellas destaca el Piancavallo (1ª), con dos pasos y 14,5 km a casi un 8% de desnivel. Será la última gran montaña de este Giro. La subida final al Gemona del Friuli es más corta, pero también puede decidir si algo no está claro.

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 30 de mayo

- Salida: desde Gemona del Friuli (Italia) a las 11:00 horas.

- Llegada: en Piancavallo (Italia), prevista alrededor de las 16:15.

Dónde ver por televisión y online la 19ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 20 del Giro de Italia 2026 a partir de las 12:00 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.