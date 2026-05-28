Paul Magnier marca territorio tras el Poggio y deja sin respuesta a Jonathan Narváez

El ciclista francés pasó bien la subida al Poggio para mostrar su dominio en un sprint final en el que no encontró rival tras entrar en primera posición a la última curva.

El ciclista francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se impuso al esprint en la decimoctava etapa del Giro de Italia, de 171 kilómetros, disputada entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, en la que las dificultades montañosas intermedias no fueron suficientes para romper el pelotón y evitar la volata final.

El podio de la jornada lo cerraron Edoardo Zambanini (Bahrain) y Jonathan Milan (Lidl-Trek), mientras que Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) pasó un día más vestido con la maglia rosa de líder de la general sin demasiados sobresaltos, e incluso fue el primero en coronar el Poggio. Peor le fueron las cosas a Jonathan Narváez, quien en su pelea por la clasificación de los puntos vio como Magnier le golperaba con todo.

Una jornada sin traca, pero con ganas de victoria parcial

No se esperaban fuegos artificiales entre los hombres de la general antes de las dos etapas de alta montaña que se avecinan. La jornada, ondulada, con pocos tramos realmente llanos y un puerto de tercera categoría en su ecuador, iba a tener su momento álgido en el muro del Poggio, corto pero durísimo (1,1 kilómetros al 12,3 %), coronado a 10 kilómetros de meta.

Aun así, los primeros 20 kilómetros llanos estuvieron marcados por el movimiento de los equipos habituales, con ganas de protagonismo. El primero que abrió una diferencia significativa fue el italiano Filippo Magli (Bardiani), al cual acompañó pronto el suizo Johan Jacobs (Groupama), pero su aventura duró poco.

El siguiente intento de fuga estuvo protagonizado por los Polti Mattia Bais y Andrea Mifsud. A falta de 130 kilómetros, cogieron unos segundos de ventaja. Antes de que tuvieran medio minuto de margen, el británico James Shaw (EF Education) saltó a por ellos y los alcanzó después de un gran esfuerzo por un tramo marcado por las subidas y bajadas.

Una pequeña escapada hasta el Poggio

A los tres que iban en cabeza se unió el belga Jonas Geens, ciclista de un equipo Alpecin que ha tenido muy poco protagonismo en este Giro. El cuarteto de cabeza completó la subida a Fastro, de tercera categoría (apenas 3,2 kilómetros al 3,9 %), con alrededor de dos minutos de ventaja sobre el pelotón. Sin embargo, siempre estuvo claro la victoria estaba en el pelotón, ya que la renta nunca fue ni mucho menos definitiva.

Ya con los escapados neutralizados, el que atacó en la subida fue Afonso Eulálio (Bahrain), con la maglia blanca de mejor joven. Entonces, el Visma se puso a perseguir con Sepp Kuss a la cabeza, atrapó al portugués a falta de 100 metros y permitió que Vingegaard fuera el primero en coronar.

Sin piezas por delante y con todo el grupo reunido En el esprint final, con todo el grupo reunido, el que se movió fue Paul Magnier (Soudal Quick-Step), en la pelea por los puntos para la maglia ciclamino, llevándose la que es su tercera victoria en la 'Corsa Rosa'.+

El perfil de la 19ª etapa del Giro de Italia

El gran final del Giro de Italia comienza este viernes con la primera de dos etapas montañosas antes del paseo triunfal en Roma. El pelotón afrontará 151 kilómetros entre Feltre y la Piani di Pezzè, un final en alto tras 5 kilómetros al 9,7 % de pendiente media. Antes, un encadenado de otros cinco puertos, entre los que se incluye el Passo Giau, de categoría especial, una de las subidas más icónicas de los Dolomitas.