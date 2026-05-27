Giro de Italia 2026 | Etapa 18, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Paganella - Pieve di Soligo

El Muro di Ca' del Poggio' marcará diferencias antes del final de Pieve di Soligo y seleccionará al ganador

Los Dolomitas siguen 'activos', aunque esta vez no será con grandes dificultades y la etapa 18, a tres del final, presenta un trazado sinuoso, sin grandes puertos de montaña, sí que discurre por un terreno quebrado de principio a fin.

Jonas Vingegaard se podrá tomar un descanso después de los duros días últimos y de lo que le espera antes de final. Salvo pájara inesperada, no debería tener problemas para mantener un liderato que se ha ganado a pulso con sus triunfos parciales y con la superioridad que ha mostrado hasta ahora.

El Movistar Team tratará de meterse en alguna de las fugas o llevar a Orluis Aular hasta la meta, donde no estarán muchos de los velocistas, para optar a la victoria de etapa.

Perfil de la etapa 18 del Giro de Italia 2026

La etapa viene marcada por su final, que volverá a marcar diferencias y en la que los favoritos lucharán en una de las últimas oportunidades de marcar su terreno antes del final. Son 169 kilómetros no demasiado duros, aunque esa última dificultad lo condiciona todo.

Cuenta con un perfil sinuoso hasta llegar al Muro di Ca' del Poggio', con sus 1100 metros de rampas al 12,3% y situado a menos de diez kilómetros para el final de Pieve di Soligo. Puede seleccionar el esperado esprint o la fuga, si hay alguna, que llegue ahí a ese repecho.

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 28 de mayo

- Salida: desde Paganella (Italia) a las 13:15 horas.

- Llegada: en Pieve di Soligo (Italia), prevista alrededor de las 17:15.

Dónde ver por televisión y online la 18ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 18 del Giro de Italia 2025 a partir de las 13:00 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.