Giro de Italia 2026 | Etapa 21, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Roma - Roma

El perfil de la última etapa del Giro es completamente llano, con ocho vueltas finales en torno a los principales monumentos de la capital italiana y meta en los Foros Imperiales

La 21ª y última etapa del Giro de Italia 2026, que se celebra este domingo 31 de mayo, cubre 131 km de recorrido con inicio y final en Roma. El perfil de la Etapa 21 es completamente llano, con ocho vueltas finales en torno a los principales monumentos de la capital italiana y meta en los Foros Imperiales.

El Giro celebra a sus triunfadores con el ya clásico circuito en la capital de Italia: ocho vueltas con llegada en la Via del Circo Massimo. Como peculiaridad, hay que comentar que no se termina (ya no lo hicieron en 2025) en los Foros Imperiales porque las fechas de estos años, demasiado cerca de la Fiesta de la República (2 de junio), implican que toda la infraestructura del desfile está montada junto al Coliseo.

La salida neutralizada se dará a las 15:40 (horario peninsular español) y la llegada está prevista a las siete menos cuarto de la tarde. Por tanto, mucho más tarde que otros días.

El detalle del Giro en la 20ª etapa

El Giro de Italia recordó al comienzo de la vigésima etapa que se disputa entre Gemona del Friuli y Piancavallo el terremoto que afectó a la zona hace exactamente 50 años y que produjo cerca de mil víctimas mortales.

junto al cementerio de la localidad de la salida, con el líder danés Jonas Vingegaard al frente, quien para la ocasión lució una maglia rosa diferente en recuerdo de aquella triste tragedia.

En el maillot de Vingegaard se podía leer: "Friuli agradece y no olvida. Casi 1000 personas fallecieron en aquellos terremotos". Cabe recordar que la sacudida, percibida en todo el norte de Italia, afectó principalmente a 77 municipios y a una población total de unos 60.000 habitantes, provocando 965 muertos y más de 45.000 damnificados.

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 31 de mayo

- Salida: desde Roma (Italia) a las 15:40 horas.- Llegada: en Roma (Italia), prevista alrededor de las 17:15.

Dónde ver por televisión y online la 21ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada de la última etapa del Giro de Italia 2026, esta se podrá seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 21 del Giro de Italia 2026 a partir de las 15:30 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.