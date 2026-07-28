El Cajasol Sevilla BM Proin completa ocho fichajes para su debut en la Asobal

El conjunto hispalense inicia su pretemporada con la idea de dar forma a un equipo que pelee con garantías en la máxima categoría del balonmano nacional bajo la batuta de su nuevo entrenador, Antonio García Robledo

Ha llegado la hora del pistoletazo de salida. El Cajasol Sevilla BM Proin, recién ascendido a la Nexus Energía Asobal, comienza este miércoles la preparación de cara a su histórica campaña de estreno en la máxima categoría del balonmano nacional, lo que el convierte en el primer club sevillano que lo consigue. Sabedores de reto que enfrentan, desde la dirección deportiva han remozado más de la mitad de la plantilla, contratando además a un nuevo entrenador, Antonio García Robledo.

Los siete fichajes del Cajasol Sevilla BM Proin

Empezando por el nuevo jefe del vestuario, tenemos a García Robledo, exjugador internacional sin más experiencia en los banquillos que una temporada como asistente en el Fraikin Granollers, en el que jugó hasta la campaña 2024-2025. Sin duda se trata de una apuesta del director deportivo, Juan Andreu, que ha puesto en sus manos una plantilla plagada de talento joven.

Aunque ya ha ido conociendo a los jugadores que tendrá a su disposición, es a partir de hoy mismo, con la puesta en marcha oficial de la preparación con los tradicionales reconocimientos médicos previos al inicio de la pretemporada, cuando el trabajo e García Robledo debe empezar a construir el equipo que veremos en la campaña 2026-27. Por cierto, las mencionadas pruebas se desarrollarán durante tres días en las instalaciones del CEAR La Cartuja y el primer entrenamiento está previsto para el próximo lunes 3 de agosto.

Volviendo a la planificación, los hispalenses han realizado hasta ocho fichajes. Así, han incorporado a tres hombres con amplia experiencia en Asobal, el portero brasileño Leo Terçariol, el lateral derecho chileno Rodrigo Salinas y el lateral izquierdo Chema Márquez, y a cinco jugadores con mucha proyección, algunos de ellos internacionales en divisiones inferiores: Pablo Sánchez, Alfonso Rodríguez, Román de Mingo, Pau López y Rolando Uríos.

El calendario del Cajasol Sevilla BM Proin

La primera jornada de la liga Nexus Energía Asobal se celebrará el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, cuando el Cajasol BM Proin recibirá en Amate al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, en un duelo de rivalidad regional que podría ser la repetición de la Copa de Andalucía, que se disputará el 5 de septiembre en la localidad cordobesa.

Para ello, el equipo hispalense deberá vencer su semifinal del 29 de agosto en San Fernando (Cádiz) contra vencedor del duelo entre TROPS Málaga y Cantera Sur, como culminación de una pretemporada que prevé amistosos frente al Benfica (15 de agosto) y al REBI Cuenca (26 de agosto).