Sevilla hace historia y tendrá un equipo en la ASOBAL

El Cajasol Sevilla BM Proin gana la segunda categoría con una jornada de antelación y confirma su ascenso a la Liga ASOBAL

La Liga ASOBAL contará con otra gran ciudad como sede a partir de la próxima temporada y Sevilla tendrá un equipo en la elite del balonmano por primera vez en la historia. El Cajasol Sevilla BM Proin se ha proclamado matemáticamente este sábado campeón de la División de Honor Plata, a falta de una jornada; y, con ello, ha logrado automáticamente al ascenso a la ASOBAL.

Al equipo sevillano le bastaba con empatar ante el BM Alcobendas, colista y ya descendido, pero los de Víctor Montesinos no especularon, apretaron y acabaron certificando el ascenso de forma cómoda (29-21) en un ambiente de fiesta y con un pabellón de Amate hasta la bandera.

Con 1.700 seguidores empujando era imposible no ganar. El ambiente de fiesta era previo y ése era el gran peligro al que se enfrentaba el conjunto hispalense. Pero los de Montesinos estuvieron muy serios y pudieron cumplir el sueño de Juan Ramón Jordán y Juan Andreu, presidente y director deportivo, de tener un equipo sevillano en la elite del balonmano español.

Lo que se quedó a las puertas el histórico BM Montequinto, equipo en el que jugó Andreu en su día, lo ha logrado un Cajasol Sevilla BM Proin que empezó su ambicioso proyecto hace apenas cinco años y en este tiempo ha dado el salto desde la última categoría nacional a la elite.

Ya fuera por los nervios o porque el Alcobendas no estaba dispuesto a participar de la fiesta, a los sevillanos les costó inaugurar el marcador. Sin embargo, a partir de ahí el partido quedó claramente definido muy pronto y el resultado no peligró nunca.

El Cajasol Sevilla se escapa desde el principio

Del 1-1 se pasó a un 7-1, con Kilian Ramírez parándolo todo, y con los sevillanos inspirados en ataque. Los madrileños frenaron la sangría, pero sólo les sirvió para no ver ampliada la diferencia, porque la ventaja rondó entre los seis y ocho tantos durante lo que restaba de la primera mitad. El 16-9 con el que se fueron a vestuarios pudo ser mayor incluso.

El Alcobendas volvió del intermedio con ganas de dar guerra y el Proin encajó un 1-4 que si bien puso la ventaja en cuatro goles (17-13) no pareció alterar los ánimos. Si lo hizo cuando el Alcobendas se puso a dos (18-20). Ahí, el conjunto de Montesinos reaccionó y pisó de nuevo el acelerador para poner una distancia más cómoda y mirar con optimismo al tramo final, con la fiesta en la grada acompañando.

El Cajasol Sevilla BM Proin entró con una ventaja tranquilizadora a los diez últimos minutos (25-19), una tramo más tranquilo de lo que podría intuirse, dado el momento histórico que estaban viviendo los jugadores sevillanos,

José Luis Sanz felicita al Cajasol Sevilla BM Proin

El equipo hispalense estuvo arropado por las autoridades sevillanas y andaluzas, que querían vivir un momento histórico como éste. "Sevilla se siente muy orgullosa del Cajasol Sevilla BM Proin al que felicito de corazón porque ha hecho realidad un sueño anhelado por todos los amantes del balonmano desde hace muchos años, ascender a la Liga Asobal, una de las mejores ligas del mundo", apuntaba el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

Sanz ha felicitado al club "por haber hecho realidad un sueño que llevaban muchos años anhelando los aficionados al balonmano de nuestra ciudad, contar con un equipo sevillano en una de las mejores ligas del mundo". "Es un orgullo para Sevilla contar con un club como el Cajasol Sevilla BM Proin, un equipo que es ejemplo de que cuando se hacen bien las cosas dan su fruto", añadía.

"El Proin es una gran familia que cuenta con una excelente dirección con su presidente al frente, Juan Ramón Jordán, su director deportivo, Juan Andreu, su entrenador del primer equipo, Víctor Montesinos, y unos magníficos jugadores, un gran cuerpo técnico y trabajadores que han hecho posible este sueño", concluía el alcalde hispalense, que ha sabido valorar el momento histórico vivido en Amate.