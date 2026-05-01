Una de cal y otra de arena para España en el Mundial de tenis de mesa

El combinado masculino avanza a la segunda fase del torneo, pero las mujeres se quedan por el camino al no poder superar a la selección de Corea del Norte

Los Mundiales por equipos de tenis de mesa han dejado un sabor agridulce en la expedición española, ya que mientras el conjunto masculino se ha colado en la siguiente fase con pleno de victorias, las mujeres se han despedido del torneo que se celebra en Londres a las primeras de cambio al caer en el decisivo partido ante Corea del Norte por un contundente 3-0.

Lo cierto es que la participación de las féminas no ha sido nada brillante al lograr una sola victoria, la cual llegó ante la República Democrática del Congo (3-0) por incomparecencia en la primera jornada. A partir de ahí, derrota en el segundo encuentro ante Polonia por 3-1, y nuevo varapalo frente a las coreanas para acabar en un tercer puesto del grupo 9 que las deja fuera del campeonato.

Un solo set ganado en tres partidos

Yendo partido a partido tenemos que solo María Xiao fue capaz de sacar un set. La española luchó con ahínco, pero perdió en el primer punto del choque ante Pyon Song Gyong por 3-1 (11-5, 7-11, 12-10 y 11-9). Las dos últimas mangas estuvieron muy igualadas, pero finalmente la coreana fue mejor.

El siguiente cruce lo disputó Sofía-Xuan Zhang contra Kim Kum Yong, quien ganó por un claro 0-3 (11-7, 15-13 y 11-7). Con el mismo resultado acabó el duelo entre Elvira Rad y Cha Su Yong (11-4, 12-10 y 11-4), por lo que ya no fueron necesarios los otros dos encuentros que hubieran jugado Xiao y Zhang. Se ha peleado, pero no ha alcanzado para más.

Los chicos de Álvaro Robles esperan rival en dieciseisavos de final

La cara de la moneda es para el combinado español masculino, que ha cerrado una fase de grupos perfecta para terminar haciendo pleno de de victorias ante República Checa, Eslovenia y Baréin. Contra ambos equipos europeos se cedió un set, pero no pasó de anécdota ante el dominio de los jugadores patrios.

Respecto a lo que viene por delante, el equipo que lidera Álvaro Robles aún debe esperar para conocer a su rival en la fase en la que pugnarán los 32 mejores equipos por los tres lugares del podio.