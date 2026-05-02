Golpe de Mano del Movistar Team en la fiesta de Pogacar

El esloveno casi sentencia el Tour de Romandía con una nueva victoria de etapa, que tuvo a Castrillo en tercer lugar y a Cepeda en los puntos

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) sigue exhibiéndose en la presente temporada y volvió a demostrar su poderío como él sabe, atacando, dejando atrás a sus rivales y sentenciando carreras cuando aún queda algo por disputarse. En este caso, ha sido en el Tour de Romandía 2026, que ya lideraba y en el que ha dado un mazazo definitivo en la etapa reina.

En una cuarta etapa disputada este sábado entre Broc y Charmey sobre 149,6 km y con cuatro puertos de montaña, incluyendo tres ascensos al Jaunpass, Pogacar firmó su tercera victoria de etapa -sólo no ganó la primera-, su séptimo triunfo este año y el 115 de su carrera deportiva.

Tras un gran trabajo del UAE, que controló y trabajó para desgastar a sus rivales y dejar el pelotón en lo mínimo, Pogacar atacó a veinte kilómetros de meta, a cuatro kilómetros de la última cima del día y sólo Lipowitz pudo seguirlo unos metros antes de claudicar.

A partir de ahí ya nadie volvió a ver al líder del Tour de Romandía, que se fue hacia la meta de Charmey en solitario y nadie supo más de él. "La competencia ha sido muy fuerte. Fue muy difícil descolgar a Florian. En el descenso me puso las cosas muy difíciles para mantener la misma diferencia de tiempo, así que no fue fácil. Fue un día muy duro y estoy contento con mi actuación de hoy", indicaba, modesto, el ciclista esloveno.

La segunda posición en meta fue para un Lipowitz al que la pelea le sirvió para sólo perder 14 segundos y quedarse como segundo también en la general.

Tres de Movistar entre los 13 primeros

La alegría para el Movistar Team y para el ciclismo español llegó con la entrada del tercero, un Pablo Castrillo al que ya le hacía falta una buena actuación. El aragonés llegó con el italiano Lorenzo Fortunato, pero le superó en la llegada.

No fue el último del Movistar sobresaliente en una jornada marcada en todo por los telefónicos. Jefferson Cepeda acabó noveno -también en los puntos- y es 7º en la general y Nairo Quintana acabó decimotercero.

Aunque la ventaja de 35 segundos se antoja definitiva, este domingo aún tendrá que pelear por la victoria, ya que no es una etapa final de transición la que espera. El Tour de Romandía acaba con una jornada entre Lucens y Leysin de 178.2 km y con permanentes subidas y bajadas. Lo mejor, para el final, el puerto de Leysin, de primera con 14,3 km al 5,9 por ciento de desnivel.

Clasificación de la etapa 4 del Tour de Romandía 2026

1. Pogacar Tadej (UAE Team Emirates-XRG) 03:40:24

2. Lipowitz Florian (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 14

3. Castrillo Pablo (Movistar Team) + 01:42

4. Fortunato Lorenzo (XDS Astana Team) + 01:42

5. Higuita Sergio (XDS Astana Team) + 01:47

6. Voisard Yannis (Tudor Pro Cycling Team) + 01:47

7. Tuckwell Luke (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:47

8. Lecerf Junior (Soudal Quick-Step) + 01:47

9. Cepeda Jefferson (Movistar Team) + 01:47

10. Cepeda Alexander (EF Education-EasyPost) + 01:47

13. Quintana Nairo (Movistar Team) + 01:47

Clasificación general del Tour de Romandía 2026 tras la etapa 4

1. Pogacar Tadej (UAE Team Emirates-XRG) 15:47:00

2. Lipowitz Florian (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 35

3. Martinez Lenny (Bahrain Victorious) + 02:23

4. Nordhagen Jørgen (Team Visma | Lease a Bike) + 02:30

5. Plapp Luke (Team Jayco-AlUla) + 02:48

6. Tuckwell Luke (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 02:49

7. Cepeda Jefferson (Movistar Team) + 02:49

8. Lecerf Junior (Soudal Quick-Step) + 02:54

9. Withen Philipsen Albert (Lidl-Trek) + 02:56

10. Fortunato Lorenzo (XDS Astana Team) + 03:03

11. Cepeda Alexander (EF Education-EasyPost) + 03:06

12. Rodriguez Carlos (INEOS Grenadiers) + 03:06

13. Higuita Sergio (XDS Astana Team) + 03:07

14. Bennett George (NSN Cycling Team) + 03:15

15. Voisard Yannis (Tudor Pro Cycling Team) + 04:12

16. Castrillo Pablo (Movistar Team) + 04:13