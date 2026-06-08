Pilar Lamadrid y su "inesperado" bronce en el Campeonato Europeo: "He hecho muchos cambios en el último año"

ESTADIO Deportivo ha tenido la oportunidad de hablar con Pilar Lamadrid, que viene de conseguir el tercer puesto en el Campeonato Europeo de Iqfoil, un éxito que sigue dando ingredientes para poder ilusionarse con el futuro de la sevillana

Andalucía sigue demostrando ser una de esas tierras que, por todos sus costados, respira deporte. Mucho son los rincones que hacen que se convierta en un auténtico referente a nivel nacional y que llegue a ser, incluso, una envidia para los deportistas. Esto es señal inequívoca del buen trabajo que se hace para que se formen grandes campeones que puedan servir de ejemplo para todos esos jóvenes que siguen soñando con repetir un 1% de esos logros. Esa lista de campeones, semana tras semana, sigue aumentando y sigue llenando de orgullo a toda la comunidad.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido la oportunidad de poder hablar con uno de los casos más reciente de ello. Pilar Lamadrid se ha convertido, en el campeonato europeo celebrado en Portimao, en la medalla de bronce en vela dentro de su categoría Iqfoil. Un nuevo logro en una disciplina que, en la ciudad de Sevilla, ya cuenta con importantes deportistas que hacen a la vela reconocida dentro de esta comunidad. A pesar de haber sido inesperado, tal y como ha expresado ella en varias comparecencias, es un éxito que no ha dudado en celebrar y que pone en valor, una vez más, el gran trabajo que se realiza en las costas andaluzas. Un esfuerzo que, en su caso, tiene el epicentro en El Puerto de Santa María.

"Es mi primera medalla en un evento internacional, tipo europeo o mundial. Ha venido en un momento un poco inesperado, porque sí que es verdad que he hecho muchos cambios en el último año hasta ahora. Cambios de equipo, estoy un poco por fuera del equipo nacional y para seguir un poquito esas cosas pensaba que me hacían falta. Llevamos relativamente poco tiempo para que, de repente, haya aparecido un resultado. Estoy súper motivada", declaró ante este éxito que se produjo en el famoso Algarve portugués, un lugar envidiable donde poder conseguir este gran hito para su carrera. "Esa parte del Algarve portugués me recuerda mucho también a toda mi infancia. Estuve muchísimos años pasando los veranos en Islantilla, allí en Huelva, en la escuela de vela que tenía mi padre. Más o menos, todo era muy muy familiar y la competición la pude disfrutar un montón y me llevo un recuerdo de que, incluso de ese día de finales, de como haber dado el espectáculo y haberme quedado a gusto", prosiguió.

Es un éxito que viene precedido, tal y como ha comentado, de cambios en estos últimos meses. Una muestra más de la importancia de saber elegir los tiempos y de nunca rendirse, con la sabiduría de saber que una decisión siempre servirá para aprender. Sus sensaciones en ese campeonato europeo fueron buenas, y así lo volvió a refrendar. "La recuerdo como una regata súper divertida. Lo que más me viene a la cabeza es lo bien que me lo he pasado en todo momento. Hemos tenido momentos de espera porque no había viento (...) hemos tenido muchísimas condiciones y me he sentido muy tranquila en todo momento y he disfrutado mucho el sitio", finalizó.