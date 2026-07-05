La mejor tenista andaluza de la historia se marcha en silencio

Nuria Párrizas anunciaba su retirada, a sus 34 años, después de haber dejado un palmarés con cuatro títulos WTA y de haberse convertido en la primera andaluza en situarse entre las 50 mejores tenistas del mundo

Nuria Párrizas se despedía este sábado en silencio, como ha sido gran parte de su carrera. La tenista granadina, a sus 34 años, colgaba la raqueta y lo anunciaba a través de su cuenta en Instagram, donde mandaba agradecimientos, pero sobre todo, mandaba mensajes y advertencias.

No ha sido el final más reconocido, pero se puede ir a casa sabiendo que es la mejor tenista andaluza de todos los tiempos. Por ránking ella superó la marca que Estrella Cabeza había batido al situarse como la primera andaluza en el Top-100 de la WTA.

Jugó la Billie Jean King Cup -en su antigua denominación- con España, ganó cuatro títulos WTA125, formó parte del equipo español en la United Cup y, en su mejor momento, estuvo entre las 50 mejores del mundo (45 del ránking).

Tal vez llegó muy tarde a la élite mundial y, de hecho, debutó en los Grand Slams (US Open 2021) a una edad en la que muchas jugadoras ya piensan en la retirada. Superó graves lesiones y la falta de apoyos financieros en sus inicios. Pero llegó a la cima.

De eso se acordó en su despedida. “No fue un camino fácil y, si soy sincera, me habría encantado poder decir que recibí ayuda en algún momento, pero no fue así. Ni siquiera cuando más la necesitaba, durante mi lesión. Nadie me regaló nada”, publicaba.

Pese a ello, consiguió hasta 28 títulos en su carrera como profesional a nivel individual y tres de dobles, más los que también pudo añadir en su etapa de formación, en la que no tenía rival a nivel andaluz, pero se topaba con el favoritismo y las ayudas a otras en el plano nacional.

Un palmarés forjado por sí misma

"Crecí sola y aprendí a salir adelante por mí misma, orgullosa de ello...". Fue otro de los mensajes que dejaba en su despedida. El constante deseo de superarse y de ir subiendo escalones poco a poco le hicieron llegar 'tarde' a los grandes eventos, pero sacaron lo mejor de ella. Ese pundonor y garra que ha arrastrado hasta su despedida.

Y también, le permitieron ir tirando y avanzando, y le pagaron esos primeros años en los que apenas tenía apoyos. Y en los que la mayoría de los tesnistas abandonan. Hasta 15 torneos ITF de nivel bajo (10.000 y 15.000 dólares) están en su palmarés. Son los que le posibilitaron sobrevivir en la fase más difícil.

Luego ya elevaría el nivel con los títulos de 25.000 (6) y los de 100.000 (3), previos a ganar los cuatro del WTA Tour, todos ellos WTA125 que tiene en su colección.

4 títulos en Circuitos de Élite (WTA 125)

WTA 125 de Valencia, España (2025)

WTA 125 de Canberra, Australia (2024)*

WTA 125 de Columbus, USA (2021)

WTA 125 de Bastad, Suecia (2021)

3 títulos Circuito ITF de Categoría Alta (W100)

W100 de Cary, USA (2024)

W100 de Gran Canaria, España (2024)

W100 de Landisville, USA (2021)

6 títulos Circuito ITF de Categoría Media (W25)

W25 de Grado, Italia (2021)

W25 de Manacor, España (2021)

W25 de Potchefstroom-2, Sudáfrica (2021)

W25 de Potchefstroom-1, Sudáfrica (2021)

W25 de Roehampton, Reino Unido (2019)

W25 de Las Palmas, España (2019)

Esa lucha tuvo su premio, pues le permitió jugar unas Finales de la Billie Jean King Cup en 2021, en Praga, o formar parte del equipo español en la United Cup 2023, en un conjunto donde compartía equipo con Rafa Nadal, Paula Badosa, Pablo Carreño...

Un mensaje con muchos destinatarios

Si su crecimiento fue constante y silencioso, su despedida también lo ha sido. Lo ha hecho con un escueto mensaje en las redes sociales, en el que ha querido soltar todo lo que tenía dentro.

"Hoy cierro la etapa más importante de mi vida: me retiro del tenis.

Ese deporte que me cambió la vida. Muchos conocen una parte de mi historia, pero muy pocos saben todo lo que tuve que pasar para llegar hasta ahí. Hubo momentos muy duros, mucho sacrificio y muchísimas veces en las que solo yo sabía que podía conseguirlo.

Crecí sola y aprendí a salir adelante por mí misma, orgullosa de ello. No fue un camino fácil y, si soy sincera, me habría encantado poder decir que recibí ayuda en algún momento, pero no fue así. Ni siquiera cuando más la necesitaba, durante mi lesión. Nadie me regaló nada.

Quizá todo lo que viví hizo de mí este carácter. Un carácter que gracias a él puedo decir que me levanté una y otra vez para poder dedicar mi vida a lo que más feliz me hacía.

No suelo compartir lo que siento, pero hoy quería dar las gracias a esas pocas personas que estuvieron a mi lado de verdad, sin pedir nada a cambio. Gracias por no soltarme cuando más lo necesitaba al igual que mi familia.

Y gracias también a todas las personas que, a lo largo de estos años, me demostraron su cariño en cada torneo, en cada mensaje y en cada palabra de ánimo. Nunca imaginan lo mucho que eso ayudaba.

Me voy con la conciencia tranquila. Di todo lo que tenía, luché hasta el final y volvería a elegirlo una y mil veces porque me convirtió en la persona que soy hoy y porque a cabezona no me gana nadie.

No fui suerte, fui lucha.

Párrizas"

Su despedida ha coincidido con el anuncio de que la próxima semana jugará la Copa del Rey de Huelva. Un torneo de exhibición, pero con una gran historia y prestigio. Tal vez sea la última vez que se la pueda ver jugando al tenis. Se enfrentará a la malagueña Lorena Solar, la joven andaluza que más viene apretando. A ella le entregará el testigo en el tenis andaluz, aunque no tendrá fácil superar el legado que Nuria Párrizas ha dejado.