Miguel Pérez-Godoy analiza sus opciones en el próximo Campeonato Europeo de París: "Tengo muchísimas ganas"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con el nadador natural de Sevilla que, en estos próximos días, se enfrentará en París a un Campeonato Europeo donde buscará seguir rompiendo barreras individuales

Andalucía es una de las cunas de talentos más especiales a lo largo de la geografía española. La larga lista de deportistas que han llevado a lo más alto el nombre de la comunidad autónoma así lo muestra, todo ello mientras continúan dando pasos para que la misma vaya aumentando con el tiempo. Esto también lo provoca una tierra que, con su multitud de parajes, permite el poder elegir y que desde pequeños se puedan conocer distintos deportes que permitan tener un importante rango de conocimiento. Lo más importante de todo ello es que los más jóvenes van contagiándose de ese espíritu competitivo que les permite ir conquistando grandes escenarios.

En ESTADIO Deportivo hemos podido hablar con un ejemplo de ello que, casi con total probabilidad, pronto dará muchas alegrías en la ciudad de Sevilla. Miguel Pérez-Godoy, natural del barrio de Sevilla Este, se encuentra a pocos días de sumergirse dentro del Campeonato Europeo de París. Todo esto en un año importante para él, que ha sido de adaptación tras cambiar Dos Hermanas por Terrassa, un cambio importante en su búsqueda de la élite deportiva. A pesar de ello, ha conseguido entrar en la convocatoria de la Selección Española para este europeo que, sin lugar a duda, será una nueva oportunidad para que el país siga sumando méritos deportivos. La próxima semana da comienzo una competición en la que tiene claro cuál es el objetivo a pelear en busca de las buenas sensaciones.

"Este año ha ido bastante bien, la verdad. Con el Europeo a la vista, queda todavía la competición importante del año. Y bueno, a ver si cerramos el año de la forma de quiero o espero. Tengo muchísimas ganas. Tenemos un equipo súper bueno. Prácticamente toda la familia. Todos siempre tienen muchísimas ganas de competir con ellos. Los individuales, los de relevos... Muchas ganas de sobre todo ir ya y estar bien concentrados (...) Es el Europeo Absoluto de París de natación. Desde el 10 al 16 de agosto En principio nado 100 y 200 libres en todo individual, que son las cosas en las que me he clasificado por mínima. Y 4x100, 4x200 seguro también la nadaremos. Y ahora está por venir también 4x2 libre mixto que hay. Hay 4x100 libres mixtos, no se sabe tampoco todavía quién lo nada. Pero seguro, seguro, lo podemos hacer con 4x200 libres y 100 y 200 libres", declaró.

"Objetivos como medallas o finales no me marco. Prefiero marcarme los objetivos como tener una prueba buena, en el sentido de buena salida, velocidades, gestos técnicos buenos... Hacer una carrera por la que he entrenado. (...) Ojalá, siempre se quede haciendo semifinales, finales o medallas. Pero no me marco objetivos reales. Hacer una carrera perfecta, en mi caso. Lo que pueda hacer bien, lo voy a hacer bien", prosiguió Miguel. Si algo queda claro al hablar con él, es que tiene claro los que son los pasos a seguir para su carrera deportiva y, lejos de caer en los tópicos de medallas o premios, se centra en mejorar individualmente.