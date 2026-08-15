La marcha no falla, Paul McGrath y María Pérez, campeones de Europa, con récord mundial de la andaluza

El medio maratón de marcha corona a España por partida doble en los Campeonatos de Europa de Birmingham 2026

El catalán Paul McGrath y la andaluza María Pérez han confirmado el dominio español de la marcha y se han apuntado sendas medallas de oro en la distancia del medio maratón de los Campeonatos de Europa de Birmingham 2026.

Si hasta ahora España se había mostrado discreta y, después de cinco días de competición, sólo sumaba la plata de Marta García en 5000 metros y el bronce de Attaoui en los 800, de golpe ha dado un subidón en el medallero con dos oros en la especialidad que más alegrías ha dado históricamente al atletismo español.

Récord mundial para María Pérez en Birmingham

Ocho años después de su triunfo en Berlín 2018, María Pérez volvió a proclamarse campeona de Europa de medio maratón de marcha en Birmingham, donde además estableció un nuevo récord mundial con un tiempo de 1h30:06.

La granadina tomó el control desde la salida y, tras unos primeros kilómetros en los que solo pudo seguirla su amiga Antonella Palmisano, se marchó en solitario para dominar la prueba hasta la meta. Pérez, entrenada por Jacinto Garzón, afrontaba la temporada con un calendario más reducido y con la mirada puesta en el Mundial de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La de Orce aventajó en casi un minuto a la italiana Alexandrina Mihai, segunda con 1h31:04, mientras que la ucraniana Lyudmyla Olyanovska fue tercera con 1h31:07, récord nacional.

"Estoy feliz. No esperaba hacer esta marca. Las condiciones eran buenas de temperatura, pero el circuito era duro, con subidas y bajadas, y también estrecho. No ha sido fácil, pero hemos podido salvarlo de la mejor manera", aseguraba a RTVE la campeona andaluza.

El triunfo amplía el extraordinario palmarés de Pérez, que ya suma cuatro títulos mundiales y dos europeos individuales, además de dos oros continentales por equipos y dos medallas olímpicas.

En la misma prueba, la gallega Aldara Meilán terminó novena en su debut europeo, con 1h34:53, y Antía Chamosa fue duodécima con 1h35:57.

Paul McGrath culmina su evolución con un oro

Tampoco falló Paul McGrath en la misma distancia y ganó el Europeo de medio maratón de marcha con un tiempo de 1h23:23. El atleta catalán, hijo de madre española y padre escocés, confirmó así su progresión tras la plata continental conquistada en Roma 2024 y el bronce mundial de Tokio 2025.

El atleta español, desde el inicio, se situó en el grupo de cabeza y, a partir del kilómetro 12, lanzó un cambio de ritmo que ninguno de sus rivales pudo seguir. McGrath abrió una ventaja de trece segundos sobre el italiano Francesco Fortunato, segundo con 1h23:36, y de 26 sobre su compatriota Andrea Cosi, tercero con 1h23:49, para entrar en meta en solitario.

La victoria culmina el crecimiento del marchador catalán, entrenado por Alejandro Aragoneses. "La marcha siempre responde y todos hemos hecho un gran resultado. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí, pero es un sueño ser campeón de Europa", afirmaba nada más acabar la prueba.

Los otros dos españoles en la prueba, Álvaro López y Diego García Carrera, también lograron puestos de finalista al terminar séptimo y octavo, respectivamente, con 1h25:25 y 1h25:41.