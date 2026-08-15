Idaira Prieto honra a su padre y le imita 36 años después en los Europeos de atletismo

La segoviana fue cuarta en la final de los 10.000 metros y palió las decepciones españolas en el 1.500 masculino, donde nadie pasó a la final

Tras un jueves en el que España se quedó a medias con el bronce de Attaoui y el cuarto puesto de Barroso en el 800, la jornada del viernes en los Campeonatos de Europa de Birmingham fue menos ilusionante si cabe y sólo el cuarto puesto de Idaira Prieto en los 10.000 metros femeninos pudo paliar algunas decepciones vividas.

Especialmente decepcionante fue la participación española en el 1.500, donde tradicionalmente ha sido una potencia a nivel europeo. Esta vez, los tres representantes (Adrián Ben, Carlos Sáez y Mariano García) cayeron eliminados en semifinales y no habrá opción de medalla.

Idaira Prieto, tras ser novena en los 5.000 metros dos días antes, logró una brillante cuarta plaza en los 10.000 de los Europeos con 31:59.84, mejor marca personal. La segoviana, de 28 años, rindió homenaje así a su padre y entrenador, el mítico Antonio 'Taca' Prieto, que 36 años antes había sido también cuarto en esta distancia en los Europeos de Split.

Prieto se mostró muy satisfecha con su carrera y reconoció que no esperaba encontrarse tan bien tras el esfuerzo de los 5.000. "No sabía cómo me iba a encontrar, pero la carrera ha salido perfecta. He decidido tirar un último 200 muy fuerte porque me encontraba muy bien y al final cuarta, medalla de chocolate", señalaba en RTVE. La victoria fue para la italiana Nadia Battocletti. La otra española presente en esa final, Carla Gallardo, terminó decimonovena.

Jesús David Delgado, sexto en los 400 vallas

En el resto de la jornada para los españoles, el canario Jesús David Delgado fue sexto en la final de 400 vallas con 48.66. En heptatlón, María Vicente marcha octava y Sofía Cosculluela, vigésimo primera, a falta de tres pruebas (longitud, jabalina y 800 metros). E Inés López acabó duodécima en disco con 56,59 metros.

Por la mañana, Yulenmis Aguilar, con un lanzamiento de 59,85 metros, y el relevo femenino español de 4x400 lograron el pase a sus respectivas finales, mientras el relevo masculino, al igual que los tres españoles de 1.500, quedaron eliminados en semifinales.

Karsten Warholm y Nadia Battocletti se coronan

En cuanto a las finales, la quinta jornada de los Europeos de Birmingham 2026 tuvo como grandes protagonistas al noruego Karsten Warholm, que conquistó su cuarto título continental en los 400 vallas con récord de los campeonatos (46.63), y a la italiana Nadia Battocletti, vencedora de los 10.000 metros con 31:41.17 tras un espectacular cambio de ritmo en los últimos 200 metros. La atleta transalpina acabó por delante de la neerlandesa Maureen Koster y la belga Jana Van Lent.

También brilló la suiza Audrey Werro, campeona de Europa de 800 con 1:54.81, récord del campeonato, por delante de la británica Keely Hodgkinson y la neerlandesa Femke Bol.

En otras finales, el italiano Gianmarco Tamberi logró su cuarto título europeo al aire libre en altura con 2,32 metros, mientras el alemán Owen Ansah ganó los 200 con 19.95, convirtiéndose en el primer alemán en bajar de los 20 segundos. La neerlandesa Jorinde van Klinken, por su parte, se impuso en disco con 67,67 metros.

Quien comenzó la competición es otra de las grandes atracciones de los Europeos, un Armand Duplantis que superó la calificación de pértiga con 5,60 metros y se prepara para buscar su cuarto título continental consecutivo.