La primera medalla de España en el Europeo de atletismo es de plata

La palentina Marta García mejoró su bronce en Roma 2024 y acabó segunda en la final del 5000 metros; los tres representantes españoles en la final de longitud se quedaron sin medalla

Sin medallas en la histórica final de longitud, con tres representantes españoles, y con la primera plata española de los Europeos de Birmingham, así se resolvió la segunda jornada de estos Campeonatos de Europa de atletismo al aire libre que acoge esta ciudad británica.

La palentina Marta García ha sido la encargada de estrenar el medallero español al proclamarse subcampeona de Europa de 5.000 metros con un tiempo de 15:39.98. La veterana atleta castellana realizó una carrera muy buena, aguantó el ritmo impuesto desde mitad de recorrido por la neerlandesa Maureen Koster y se vio con fuerzas para cambiar de ritmo justo antes de la última curva. Le dio para superarla, pero no a la italiana Nadia Battocletti, que se puso primera y entró en meta en solitario.

"Llevo intentando creer este momento desde que me lesioné. Estoy contenta por lo que he hecho. A falta de cuatro vueltas estaba donde quería estar y me he sentido con mucha fuerza", señalaba la doble ganadora de la San Silvestre Vallecana, que mejoró su bronce logrado en Roma.

De las otras españolas presentes en la final, la onubense María Forero acabó séptima y la segoviana Idaira Prieto entró justo detrás de la andaluza, octava.

Decepción en longitud, con los españoles lejos del podio

Se esperaba mucho de la final de longitud, con la presencia de Lester Lescay, Eusebio Cáceres y Jaime Guerra. Sin embargo, ni Lescay ni guerra estuvieron a la altura de la ronda previa no llegaron a la mejora, a la que sólo pudo acceder Cáceres para luego, fallar en los últimos intentos. Conclusión, sin medallas y con los españoles clasificados en séptima (Cáceres), novena (Guerra) y décima (Lescay) posición.

No hubo sorpresas en el ganador, ya que el griego Miltiadis Tentoglou logró su cuarto título continental consecutivo con una marca de 8,44 metros, alcanzada en su cuarto intento. La plata la logró el suizo Simon Ehammer (8,29) y el bronce fue para el búlgaro Bozhidar Saraboyukov (8,26).

Diego Casas estará en la final de disco

Luces y sombras en la actuación del resto de españoles en Birmingham en esta jornada. Dentro de lo positivo, la madrileña Rocío Arroyo y la barcelonesa Marta Mitjans lograron el pase a las semifinales de los 800 metros. Arroyo, debutante en un Europeo absoluto, fue tercera de su serie con 2:00.62, mientras que Mitjans, con solo 19 años, brilló con un 1:58.52 que supone su mejor marca personal, récord español sub 23 y la tercera mejor marca nacional de la historia. La canaria Lorea Ibarzabal, quinta con 1:59.73, quedó eliminada. Las favoritas Keely Hodgkinson y Audrey Werro también avanzaron con solvencia.

En disco, el vallisoletano Diego Casas se clasificó para la final con un lanzamiento de 62,90 metros, convirtiéndose en el cuarto español de la historia que alcanza una final europea en esta disciplina.

La jornada dejó también algunas decepciones: Sara Gallego, en su regreso a un Europeo tras las lesiones, terminó quinta en su semifinal de 400 vallas con 55.24 y se quedó fuera de la final. Tampoco superaron la primera ronda los velocistas Jorge Hernández, Abel Jordán y Guillem Crespí en los 100 metros, ni Javier Lorente en los 400 vallas.

Jacobs se retira y Glave es el nuevo rey europeo de la velocidad

Aparte de las finales de longitud y de los 5.000 femeninos, con participación española, también se disputaron otras, ente las que se encontraba la esperada de los 100 metros masculinos. Ahí, el italiano Marcell Jacobs, gran favorito y vigente campeón, tuvo que retirarse a mitad de carrera tras sufrir molestias y abandonar cojeando; y el triunfo fue para el británico Romell Glave, con Jeremiah Azu segundo y el alemán Owen Ansah tercero.

Por otro lado, la neerlandesa Nadine Visser se proclamó campeona de Europa de los 100 metros vallas con una brillante marca de 12.67, imponiéndose por una centésima a la polaca Pia Skrzyszowska. La jornada se cerró con el triunfo del húngaro Bence Halasz en el lanzamiento de martillo, con un registro de 84,25 metros que supuso récord nacional. La plata fue para el alemán Merlin Hummel (81,30) y el bronce para el ucraniano Mykhaylo Kokhan (79,49).