Iván Romeo roza la cima justo antes de la Vuelta a España

Su gran año en el Movistar Team ya le ha aupado al sexto lugar en el ránking español en la UCI y se acerca a un Top-100 con poca presencia nacional

A sus 22 años, Iván Romeo está rompiendo moldes en el ciclismo español. El que fuera hace dos años campeón del mundo contrarreloj sub23, con apenas 20 años, está avanzando a pasos agigantados en su evolución y los resultados de este 2026 están confirmándole como uno de los mejores proyectos del ciclismo español para la próxima década.

Si ya avisó en el año de su debut como profesional con victorias de etapa, al ganar el Campeonato de España o rozar el Top-10 en el Mundial contrarreloj absoluto, en este ha dado un nuevo paso adelante.

Romeo ya sabe lo que es ganar una carrera de cinco días, la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol. Es su gran triunfo hasta la fecha, en una carrera en la que se apuntó la etapa reina. Sin embargo, no es el único. También logró una etapa en O Gran Camiño, donde hizo top-5 en la general y, la pasada semana, en la vuelta a Polonia, rozó el triunfo y acabó en el podio de la general de la que posiblemente es la carrera por etapas más prestigiosa que se corre entre el Tour y LaVuelta.

Esa última actuación le ha catapultado en el ránking mundial y ya roza el Top-100, por delante de ciclistas más consolidados y como mejor corredor español del Movistar Team.

Y todo ello pese a que tuvo que retirarse por Covid en la Auvergne - Rhone-Alpes, lo que le impidió defender su corona en el Campeonato de España y, lo más duro, le obligó a renunciar a su primer Tour de Francia.

Romeo, listo para LaVuelta 2026

Este próximo domingo cumple los 23 años -el mismo día que Jannik Sinner, curiosamente- y llega en su mejor momento a otro de las carreras que más esperaba este año, la Vuelta a España. Tras no poder estar en el Tour, su presencia en la ronda española se da por descontado, aunque ahí tendrá un papel secundario como apoyo para Enric Mas y Cian Uijtdebroeks.

Aunque tendrá también la oportunidad de buscar alguna etapa en un terreno que le venga bien y, por supuesto, luchar en las contrarrelojs de Mónaco y de El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera.

Sólo cinco ciclistas españoles están hoy por delante de él en el ránking y ninguno corre en el Movistar. Un ránking español que lidera Juan Ayuso y en el que Ion Izagirre, del ProTour Cofidis, y Pello Bilbao compeltan el podio. Tras Romeo, Barrenetxea, García Pierna, Soler Castrillo, Canal... Muchos jóvenes, pero él, por ahora, es el mejor de todos ellos.

Españoles en la Clasificación UCI

25. Ayuso, Juan (Lidl-Trek) 2.208

39. Izagirre, Ion (Cofidis) 1.640

56. Bilbao, Pello (Bahrain Victorious) 1.318

64. Aranburu, Alex (Cofidis) 1.227

97. Arrieta, Igor (UAE Team Emirates-XRG) 851

133. Romeo, Iván (Movistar Team) 664

146. Barrenetxea, Jon (Movistar Team) 618

147. García, Raúl (Movistar Team) 609

162. Soler, Marc (UAE Team Emirates-XRG) 560

165. Castrillo, Pablo (Movistar Team) 541