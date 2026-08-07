El Movistar Team da el golpe con un fichaje para pelear las Clásicas

El equipo telefónico ya tiene cerrados o a punto a seis nombres de cara a la próxima temporada, mucha juventud con la que quiere crecer en las próximas temporadas

El Movistar Team se está mostrando como uno de los equipos más activos en este arranque del mercado ciclista. Al contrario de otros años, en los que cerró sus fichajes en el tramo final, ya la pasada temporada ató a sus objetivos muy pronto y sorprendió con los fichajes de Raúl García Pierna, Roger Adrià y Juanpe López.

Este año no se ha quedado atrás y, pese a que hace unos días se supo que para la próxima temporada tendría la importante baja de Iván García Cortina -que se marcha al Alpecin-, el 'sustituto' con el que piensa pelear en las clásicas es aún más ambicioso.

Según publica Marca, el equipo español va a tratar de repetir lo que ya hizo con Orluis Oular, el mejor llegador que tiene ahora mismo, y ha cerrado el fichaje de Mads Landbo del Team ColoQuick.

Mads Landbo, un velocista aún por pulir

El joven ciclista danés, campeón de Dinamarca Sub-23 de Contrarreloj este año, es uno de los grandes velocistas jóvenes que no estaban en equipos World Tour y con el que quiere pelear en unos finales de etapa y carreras de un día que le 'restan' muchos puntos a lo largo del año.

Tras la salida de Gaviria después de dos años muy malos, el Movistar Team se quedó con el venezolano Aular, que brilló el pasado año en el Giro de Italia, pero que no tiene la fuerza para pelear de forma regular y consistente con las grandes estrellas en las llegadas masivas. Con Mads Landbo espera encontrar eso que le hace tanta falta. Aún es joven (21 años) y sus victorias han llegado en carreras secundarias, pero ya acumula seis en la presente temporada (dos etapas en la Peace Race, una etapa en el Circuito de las Ardenas, el Grand Prix Herning...) y, con experiencia, esperan trasladar eso a las pruebas importantes.

Asi mismo, el equipo Movistar también quiere estar presente con este corredor en las Clásicas. En los últimos años había preparado a García Cortina para ello, pero el asturiano no ha podido lograr algo más allá que algún Top-10. En las pruebas de un día de 'segunda fila', ha brillando más Jon Barrenetxea que él.

Diego Uriarte se une a Cubillas, Ramírez, Cobo...

El fichaje de danés no sería el único que tuvieran ya cerrado o encarrilado en las últimas semanas, pues según este mismo medio, están a un paso de atar al ciclista que más se está dejando ver en la Vuelta a Burgos: el corredor del Kern Pharma Diego Uriarte.

El ciclsta navarro podría pasar a integrar el equipo de su tierra y, con ello, el grupo telefónico quiere atar también a parte de la siguiente generación de corredores españoles y que crezcan juntos, como ya están haciendo los Romo, Barrenetxea, Castrillo, etc. Junto a Iván Romeo, ya asentado a sus 22 años, a Landbo y a Uriarte une a un Javier Cubillas que ya tiene asegurada su presencia en el primer equipo del Movistar Team la próxima temporada, al ecuatoriano de 20 años Mateo Ramírez, a Hugo de la Calle (22 años) o a un Iván Cobo, que aunque forma parte de la generación de Castrillo, también se ha asegurado su presencia la próxima campaña. Con ello, el Movistar Team tiene futuro... y mucho margen de mejora.