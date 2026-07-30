De rechazar al UAE a fichar por el Movistar Team, la primera incorporación confirmada por el equipo español para 2027

El equipo Movistar anuncia el fichaje por tres años de Javier Cubillas, el primer corredor del Academy que sube al primer equipo

El Movistar Team anunció el pasado año la creación de un conjunto filial que le permitiría retener a algunas de las jóvenes estrellas nacionales y pelear por otras foráneas con el resto de grandes equipos del pelotón, que le habían arrebatado así a muchos talentos españoles.

Así, pudo conservar a un ciclista que en su día rechazó al conjunto más potente del mundo, el UAE Team Emirates, y por el que pujaban otros equipos poderosos la pasada temporada. Tras un año en el Movistar Team Academy, Javier Cubillas dará el salto y ha firmado por el equipo profesional español para los tres años siguientes.

"El paso de Javi al equipo World Tour marca un hito para nuestra estructura. Es el primer corredor que completa todo el recorrido: desde nuestro equipo júnior, el Baqué Movistar Team, pasando por el Movistar Team Academy, hasta llegar a la máxima categoría, nuestro equipo World Tour", indica el director general del equipo, Sebastián Unzué, quien cree que este fichaje también es un mensaje para otros ciclistas españoles, de que puede ser el mejor paso para formar parte de un equipo profesional World Tour.

Cubillas, un escalador de futuro

Unzué tiene claro que el joven villarrealense de 19 años va a ser una de las grandes realidades del ciclismo español en los próximos años. "Javi es un corredor que, pese a su juventud, ha dado pasos sólidos cada temporada y ahora está preparado para dar el salto a la máxima categoría. Estamos muy contentos de seguir este camino juntos", afirma el navarro.

Cubillas tiene cualidades para ser un referente futuro y hay muchas esperanzas puestas en él, especialmente, como escalador. Ya destacó en la Lieja-Bastogne-Lieja sub-23, pero sus mejores resultados son el segundo puesto en la Clásica de Pascua y el décimo puesto en la clasificación general del Giro Next Gen, donde también se hizo con la clasificación de mejor joven.

Ya ha corrido varias pruebas con el Movistar Team

"Lo encaro con mucha ilusión y con ganas de seguir progresando como corredor en una nueva categoría. Estoy muy contento de poder dar el paso con el equipo de casa y con muchas ganas de dar lo mejor de mí en estas próximas temporadas", señala el propio Javier Cubillas tras con firmarse su firma hasta 2029 por el equipo Movistar profesional.

Su última prueba ha sido la carrera del Valle d'Aosta sub 23, donde ha logrado un Top-10 y ha acabado séptimo entre los mejores jóvenes. Estas carreras las ha compaginado con su presencia en algunas pruebas con los profesionales, como la Vuelta a Asturias, la Clásica Terres de l'Ebre, la Clásica de Jaén, la Vuelta a Murcia o la Challenge de Mallorca.