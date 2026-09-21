Cae la primera medalla para España en el Mundial

Héctor Álvarez logra la medalla de bronce en la contrarreloj sub-23 de los Campeonatos del mundo de ruta de Montreal 2026

La primera medalla para España en el Mundial de ciclismo en ruta de Montreal ya está aquí. Héctor Álvarez ha conquistado el bronce en la contrarreloj sub-23, un resultado histórico para el joven corredor español, de solo 19 años, que ha conseguido subir al podio en una prueba de 31,3 kilómetros, mayoritariamente llana pero con un recorrido técnico por las calles de Montreal.

Álvarez logra meter, así, a España entre los protagonistas de la segunda jornada de los Campeonatos del Mundo 2026 y volverá a competir el próximo viernes en la prueba en línea sub-23, sobre 174,2 kilómetros.

El oro fue para el neerlandés Ryan Gal, que se proclamó campeón del mundo sub-23 contra el reloj con un tiempo de 37:26,16. La plata correspondió al italiano Nicolas Milesi, que terminó a 7 segundos del ganador, mientras que Álvarez completó el podio, 12. La lucha por las medallas estuvo marcada por las diferencias mínimas y se mantuvo abierta hasta los últimos kilómetros.

Milesi llegó a colocarse primero en el segundo punto de control, con apenas 33 centésimas de ventaja sobre el danés Mads Landbo y 3,25 segundos sobre Gal. Sin embargo, el neerlandés reaccionó en el tramo final y terminó imponiendo su ritmo para hacerse con el arcoíris.

Álvarez siempre estuvo en las posiciones delanteras

Álvarez, siempre en las posiciones delanteras durante la prueba, resistió el empuje de sus rivales y confirmó un bronce que supone la primera medalla de España en estos Mundiales. El alicantino acabó a 12 segundos del oro y a 5 de la plata.

El otro español presente en la prueba contra el crono, Eñaut Urkaregi, finalizó decimonoveno, a casi dos minutos del ganador del maillot arcoíris.

En la prueba femenina, la australiana Felicity Wilson-Haffenden es la nueva campeona del mundo contrarreloj sub-23 tras acabar los 20,3 kilómetros del recorrido en 27 minutos, 40 segundos y 72 centésimas; eso le permitió sacar 28,47 segundos a la neerlandesa Nienke Vinke, segunda, mientras que el bronce fue para la belga Luca Vierstraete, que terminó a 45,07 segundos de la ganadora.

Clasificación contrarreloj sub 23 masculina - Mundial de ciclismo 2026

1. Ryan Gal (Países Bajos) 00:37:26

2. Nicolas Milesi (Italia) +07

3. Héctor Álvarez (España) +12

4. Ashlin Barry (Estados Unidos) +34

5. Mads Landbo (Dinamarca) +36

6. Kristian Egholm (Dinamarca) +40

7. Kasper Haugland (Noruega) +47

8. Michiel Mouris (Países Bajos) +52

9. Bogdan Zabelinskiy (Chipre) +56

10. Adam Rafferty (Irlanda) +57

11. Ben Wiggins (Gran Bretaña) +01:07

12. Matisse van Kerckhove (Bélgica) +01:23

13. Bruno Kessler (Alemania) +01:26

14. Arthur Blaise (Francia) +01:26

15. Jonas Walton (Canadá) +01:30

16. Louis Leidert (Alemania) +01:36

17. Jasper Schoofs (Bélgica) +01:39

18. Jonas Kind Hoydahl (Noruega) +01:49

19. Eñaut Urkaregi (España) +01:55

20 . Wil Holmes (Australia) +01:57