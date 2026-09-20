Así queda el Mundial contrarreloj: Evenepoel firma su cuarta corona

El ciclista belga vence por cuarto año consecutivo por delante de Ganna y Seixas; Romeo acaba 15º y Castrillo 24º en Montreal

Se decía en la previa del Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta que no había otra prueba con un favorito tan claro como la contrarreloj. Y Remco Evenepoel ha demostrado que los analistas tenían razón.

El belga, una vez más, ha barrido en Montreal y ha logrado así su cuarto título mundial consecutivo de contrarreloj. Tal ha sido su superioridad que le ha sacado casi un minuto ciclista que se veía como principal alternativa, el italiano Filippo Ganna, mientras que el joven francés Paul Seixas ha completado el podio y, de paso, ha advertido que será un duro rival para el futuro.

El ciclista del Red Bull - BORA completó los 39,2 kilómetros del recorrido en 44 minutos, 53 segundos y 13 centésimas, a una velocidad media de 52,4 kilómetros por hora. "Ha sido bastante rápida hoy. Estoy muy contento con las sensaciones y con cómo tomé las curvas. Era un recorrido muy exigente, con un inicio y un final técnicos y una parte intermedia realmente de potencia", analizaba el campeón.

Remco Evenepoel tenía claro a lo que había llegado a Canadá y ahora, sin Pogacar en la prueba en ruta del próximo domingo, quiere el doblete. "Obviamente, el objetivo era venir aquí y ganar por cuarta vez consecutiva. Era una gran motivación", señalaba sobre su primer objetivo, que ha cumplido con creces.

Evenepoel saca diferencias desde el inicio

La superioridad de Evenepoel, que se convirtió en Montreal en el primer ciclista que encadena cuatro títulos mundiales de contrarreloj, fue especialmente significativa ante Ganna, doble campeón mundial de la especialidad.

Las diferencias fueron claras desde el principio lo que hizo pensar al ex del Soudal que se había "pasado de ritmo" en el inicio, pero pronto pudo comprobar que las diferencias no hacían sino aumentar con el paso de los puntos kilométricos.

Entre los españoles, Iván Romeo volvió a ser el mejor, pero esta vez ni se acercó al Top-10 que sí acarició en Kigali. El vallisoletano acabó decimoquinto y su compañero en el Movistar Team, Pablo Castrillo, acabó vigesimocuarto clasificado.

Clasificación Campeonato del Mundo Contrarreloj Élite Masculino Montreal 2026

1. Remco Evenepoel (Bélgica) 00:44:53

2. Filippo Ganna (Italia) +57

3. Paul Seixas (Francia) +1:13

4. Brandon McNulty (Estados Unidos) +1:25

5. Jakob Söderqvist (Suecia) +1:26

6. Isaac del Toro (México) +1:38

7. Stefan Küng (Suiza) +1:44

8. Kasper Asgreen (Dinamarca) +1:48

9. Daan Hoole (Países Bajos) +2:02

10. Callum Thornley (Gran Bretaña) +2:02

11. Alec Segaert (Bélgica) +2:03

12. Mikkel Bjerg (Dinamarca) +2:06

13. Michael Leonard (Canadá) +2:09

14. Jasha Sütterlin (Alemania) +2:11

15. Iván Romeo (España) +2:13

16. Mattia Cattaneo (Italia) +2:14

17. Jan Tratnik (Eslovenia) +2:16

18. Ethan Hayter (Gran Bretaña) +2:18

19. Artem Shmidt (Estados Unidos) +2:20

20. Nelson Oliveira (Portugal) +2:23

21. Ivo Oliveira (Portugal) +2:28

22. Tobias Foss (Noruega) +2:29

23. Michał Kwiatkowski (Polonia) +2:33

24. Pablo Castrillo (España) +2:41

25. Byron Munton (Sudáfrica) +2:44

26. Bruno Armirail (Francia) +2:45

27. Maximilian Walscheid (Alemania) +2:47

28. Stefan Bissegger (Suiza) +2:54

29. Mathias Vacek (Chequia) +3:00

30. Arthur Kluckers (Luxemburgo) +3:11