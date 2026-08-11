Ingebrigtsen reina y España se ilusiona en los Europeos de atletismo

Un quinto puesto en el relevo 4x400 mixto y un triplete en la final de longitud fue lo mejor de la actuación española el día en el que Jakob Ingebrigtsen volvió a lo grande

El noruego Jakob Ingebrigtsen regresó once meses después para demostrar que es el rey. El atleta nórdico, al que una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo le ha dejado casi un año sin poder competir, volvía en los Europeos de Birmingham y lo hacía para lograr su cuarto oro en los 5.000 metros.

"Soñé con este momento hace dos semanas, cuando dije que vendría aquí, y ha sido suficiente", señalaba un Ingebrigtsen que sigue invicto en unos Campeonatos de Europa desde que ganó el doblete de 1.500 y 5.000 en Berlín 2018, cuando solo tenía 17 años.

El atleta noruego, cuya última carrera fue en septiembre del pasado año en los Mundiales de Tokio, llegó encerrado a la última vuelta, pero logró salir del interior para buscar su hueco, cambiar el ritmo y adelantar en la última recta al alemán Florian Bremm, plata (13:15.60), y al francés Etienne Daguinos (13:16.09), bronce.

Un quinto puesto para España y triplete en longitud

Todo ello en una primera jornada de los Europeos en la que el atletismo español hacía historia, pese a que se quedaba con la miel en los labios en su primera opción de medalla. El relevo mixto de 4x400 metros, formado por David García, Paula Sevilla, Asabu Pines y Blanca Hervás, terminó en quinta posición con un tiempo de 3:12.29, lejos del podio que lideró Noruega con récord de los campeonatos.

Uno de los grandes momentos de la jornada llegó en el salto de longitud, donde España logró un hecho histórico al clasificar por primera vez a tres atletas para una misma final europea: Eusebio Cáceres, Lester Lescay y Jaime Guerra.

También destacó la actuación de Marta Serrano, que consiguió clasificarse para la final de los 3.000 metros obstáculos tras terminar sexta en su semifinal con 9:34.79. Además, Mohamed Attaoui y David Barroso consiguieron el pase a las semifinales de los 800 metros.

En el resto de pruebas individuales hubo luces y sombras. En cuanto a lo positivo, Maribel Pérez, capitana del equipo español, quedó eliminada en las semifinales de los 100 metros tras finalizar quinta con 11.31, aunque mejoró su resultado del Europeo de Roma 2024. En el lanzamiento de martillo, Laura Redondo no logró superar la fase de clasificación con un lanzamiento de 61,54 metros, mientras que Andrea Sales quedó eliminada tras realizar tres nulos. Tampoco pudo avanzar Lerato Pagés en su debut europeo, al terminar sexta en su serie de clasificación de los 100 metros vallas.

Amy Hunt, la nueva reina de la velocidad europea

En las finales que se vivieron en esta primera jornada, aparte de Ingebrigtsen, también destacó la británica Amy Hunt, la nueva reina de la velocidad europea después de ganar la final de los 100 metros lisos con 11.00 segundos, solo dos centésimas más rápida que la polaca Ewa Swoboda (11.02). El bronce fue para la belga Delphine Nkansa (11.06).

La neerlandesa Jessica Schilder, que logró su tercer oro europeo, se impuso con claridad en el peso femenino; mientras que el italiano Leonardo Fabbri, con 22,31 metros, hizo lo propio en el peso masculino, también, con más de un metro de ventaja sobre el siguiente rival, su compatriota Zane Weir (21,12). El reparto de medallas lo completó el relevo 4x400 mixto, en el que, como pudo comprobar España, Noruega fue superior.