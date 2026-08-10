Jon Rahm completa su reinado en el LIV Golf

Tres títulos finales en tres temporadas, ése es el balance del golfista español, que ha vuelto a hacerse con la clasificación final del circuito saudí cuando aún falta un torneo por disputarse

Jon Rahm ha tocado la gloria en su peor semana. Acostumbrado a estar siempre en cabeza, el golfista español acabó en la posición 41ª en el torneo de Nueva York del LIV Golf, a 24 golpes del campeón, el chileno Joaquín Niemann. Pero no le hizo falta más para proclamarse por tercer año consecutivo, todos los que lleva en el circuito saudí, campeón de la clasificación individual final, por lo que logra así su tercer anillo y los 18 millones de dólares que lleva aparejados.

Al contrario que en los dos años anteriores, en los que tuvo que remontar en el último torneo, precisamente ante Niemann, el español ha basado este triunfo en su regularidad de principios de temporada y llegaba a este torneo con el trabajo casi hecho. Sólo le bastaba que Bryson DeChambeau no cuajara una gran actuación y el golfista norteamericano, de hecho, sólo lo aventajó en tres posiciones y un golpe, pues acabo el 37º con siete golpes sobre el par del campo.

Con ello y a falta aún del Indianapolis LIV Golf, Jon Rahm lidera la orden de mérito con 944,54 puntos y es inalcanzable por un DeChambeau que tiene 726.20 y por Joaquín Niemann, que es tercero con 553,66.

"Ha sido un año fantástico. De nuevo, me queda un poco de mal sabor de boca por lo mal que he jugado esta semana. Pero ha sido algo de lo que estar orgulloso", señalaba un Jon Rahm que ha ido a menos en este tramo final de la temporada, pero que ha cuajado un año excepcional, en el que ha vuelto a los primeros puestos del ránking mundial.

Rahm gana gracias a su regularidad

"Las dos últimas semanas no han sido las mejores. Diría que estoy orgulloso de cómo fue el inicio de la temporada. Creo que empezar tan bien como lo hice, con algunos segundos puestos sin conseguir la victoria, y luego ir a Hong Kong y lograrlo cuando tenía que hacerlo, tener ventaja y luego, básicamente, perderla y hacer cuatro birdies seguidos en los últimos hoyos. Fue probablemente el momento del que me siento más orgulloso", añade el León de Barrika.

Hong Kong fue su primera victoria, en marzo, pero luego llegó también su triunfo en México, en abril, y una regularidad en el Top-10 que le ha llevado, como el año anterior, a hacerse con el gran premio final.

De hecho, el propio Rahm recordaba que el pasado año se hizo con el gran premio sin ganar un torneo. "Después del año pasado, en el que no conseguí ninguna victoria y en el que quizá había un interrogante sobre la carrera a lo largo de toda la temporada, ganar dos veces, hacerlo de forma contundente y volver a ganar -la clasificación individual final- sin duda sienta muy bien", reconoce el deportista vasco.

Joaquín Niemann, el que más torneos gana

En el torneo de Nueva York, disputado en el Trump National Golf Club Bedminster, Joaquín Niemann logró hacerse con el triunfo tras resistir el acecho del estadounidense Harold Varner III, que logró igualarle en el sexto hoyo, pero que finalmente terminó a tres golpes.

El de Nueva York es el segundo torneo para Niemann esta temporada tras el que ganó en Corea del Sur en mayo, por lo que se afianza como el jugador con más títulos individuales en la historia del LIV Golf, aunque de momento no le ha dado para ganar la clasificación final. Siempre se la arrebató Rahm. Este año, también.