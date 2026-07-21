La franqueza de Jon Rahm tras el British Open: "Fue demoledor, te destroza cualquier opción"

El 'León de Barrika' hace balance de lo que lleva de temporada y subraya que la situación está lejos de ser la ideal por varias circunstancias que se han dado, estando algunas en sus manos y otras no

Jon Rahm no ha alcanzado los objetivos marcados para la temporada de 2026. Es cierto que en el LIV Golf continúa siendo líder tras ganar las dos anteriores ediciones, pero en lo que concierne a los 'major' la debacle ha sido un hecho; tanto es así que por tercer año consecutivo se ha quedado en blanco, situación que confirmó al terminar en el puesto 46 del British Open.

Ya con los datos sobre la mesa, el 'León de Barrika' no se muerde la lengua a la hora de analizar lo ocurrido y admitir que está afectado por ello en una rueda de prensa celebrada en Rocester, en el centro de Inglaterra, donde a partir de este jueves se disputa el torneo del Reino Unido de LIV, la liga saudí.

Jon Rahm, franco ante la evidencia

Lo primero que ha hecho el jugador español es confesar que en caso alguno se puede decir que haya tenido una buena campaña respecto a los cuatro grandes del circuito de golf, algo certificado tras no dar el nivel en tierras británicas cuando esperaba mucho más de sí mismo.

"En conjunto, cada 'major' fue una experiencia diferente. No diría, en absoluto, que haya sido una buena temporada en los grandes. En Aronimink (Campeonato de la PGA) tuve una gran semana, pero no fui capaz de rematarla. El domingo jugué demasiado mal", analiza antes de subrayar que ha pasado por momentos que han llegado a hundir su participación en el British en particular, así como su temporada en los grandes en general.

"El fin de semana, empezar ambos días de la forma en que lo hice, fue como recibir un jarro de agua fría. Después tienes que ir siempre a remolque en un campo que cada día se volvía más complicado, y eso no es nada fácil (...) El domingo, empezar con un doble 'bogey' y terminar con otro fue demoledor. Tener tres dobles 'bogeys' durante el fin de semana te destroza cualquier opción", lamenta.

Su futuro en el LIV Golf, en entredicho

A falta de tres pruebas, Rahm podría conseguir en el Reino Unido su tercera corona consecutiva en LIV si gana el torneo y el estadounidense Bryson DeChambeau no queda segundo en solitario. Obviamente se trataría de un gran logro que le motiva de manera especial.

"Significa mucho más que el simple hecho de ganar. Significa que estás jugando un golf de gran nivel de forma constante y que el trabajo que estás haciendo está dando resultados. Siempre me he sentido muy orgulloso de ser un jugador regular, de acumular muchos top diez, y creo que eso es lo que al final conduce a las victorias", argumenta.

Pese a tal satisfacción, Rahm aún no se ha comprometido con la liga saudí para 2027 y, por ahora, no piensa desvelar nada al respecto. "Sabemos muchas de las cosas que están ocurriendo. Lo que pasa es que no puedo compartirlas con vosotros en este momento. No puedo compartir nada de lo que sé ahora mismo. Siempre soy optimista. Me gano la vida jugando al golf. Es difícil estar demasiado disgustado con la vida cuando tienes esa suerte. Aunque en el campo me veáis muy frustrado muchas veces, fuera de él soy una persona muy diferente de lo que mucha gente piensa", finaliza.