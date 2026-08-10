Paquito Navarro rompe el techo y provoca un doble cambio de parejas

El resurgir de la dupla Navarro-Di Nenno tiene consecuencias: Franco Stupaczuk se separa de Yanguas y se une a Jon Sanz, que deja sin compañero a Coki Nieto

Cuando hace dos meses, Paquito Navarro y Martín di Nenno anunciaron una segunda parte como pareja pocos esperaban mucho más allá de ver disfrutar en la pista a dos veteranos que en su día lucharon por el número uno con Lebrón y Galán y que ahora lo hacían por ser asiduos en cuartos de final y rozar una semifinal cuando los cruces les beneficiasen, ya que ganar a una de las dos parejas que comandan el ránking en esas rondas es complicado.

De hecho, Paquito Navarro reconocía que no tenía mucha fe en esta pareja, más allá de poder vivir algo juntos de nuevo y hasta calificó, en una entre vista en Mundo Deportivo, su pádel de obsoleto. "Nuestro juego está quedando un poquito más obsoleto, por decirlo de alguna manera, pero tenemos en la cabeza ser lo que fuimos o parecernos a lo que éramos antes, añadiendo un poco más de agresividad, que es lo que se lleva ahora, para ser competitivos", señaló.

El objetivo, disfrutar. Y competir. Partían como pareja número cinco, por lo que alcanzar los cuartos de final era el objetivo prioritario. Y, luego, lo que viniera. "Nos juntamos para intentar ser felices en la pista, ser competitivos y que los resultados nos pongan en nuestro sitio. Muy difícilmente podemos repetir algo parecido a lo que hicimos, pero nos juntamos en un momento en el que queremos volver a sentirnos cómodos y, a partir de ahí, ser lo más competitivos posible", añadía el de Los Remedios.

Tres semifinales en cuatro torneos

Cuatro torneos después, en el ya histórico primer London Premier Pádel P1, la pareja formada por Di Nenno y Navarro alcanzaba por tercera vez las semifinales. Era algo que, muy de vez en cuando, había seguido logrado el sevillano, pero que salvo en su breve periodo con Augsburger del pasado año, donde llegó a ganar un torneo, apenas pisaba últimamente el argentino.

Burdeos, Málaga y Londres les han devuelto la ilusión y también, les ha situado en el ránking muy cerca del Top-4, con todo lo que eso significa. La mala racha en los últimos torneos de Franco Stupaczuk y Mike Yanguas también ha ayudado a ello.

Franco Stupaczuk se une a Jon Sanz tras dejar a Yanguas

Además, la separación de esta pareja les ha metido de lleno en la pelea por esa cuarta plaza, aunque, a su vez, podría provocar que, momentáneamente, bajaran a la sexta posición.

Tras el torneo de Londres, Jon Sanz y Coki Nieto -la pareja 6 del Premier Pádel- también ha anunciado que se separa y Sanz ya ha confirmado que jugará con Franco Stupaczuk, por lo que pasará a ser la cuarta pareja del ránking salvo que... Yanguas y Nieto, los dos que han quedado sueltos, se uniesen, porque estarían por delante por 31 puntos.

En todo caso, Paquito Navarro y Martín di Nenno estarían a sólo 400 puntos de ellos y en plena marcha ascendente, algo que tendrá que ratificar tras el parón, en el tramo final de una temporada que empieza a ser ilusionante para ellos.