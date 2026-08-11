El Movistar Team pierde a una de sus estrellas y Buitrago se va con Iniesta

El mercado ciclista se sigue moviendo mucho en los primeros días que está abierto y ya se ha confirmado la segunda salida importante del equipo Movistar

El mercado ciclista sigue dando novedades a diario y, aunque algunas no se harán oficiales hasta el final de la presente temporada, sí se puede adivinar cómo se van conformando las plantillas de cara a la próxima temporada.

En este sentido, el Movistar Team es uno de los que más se está moviendo y pese a que sólo ha hecho oficial el 'ascenso' de Javier Cubillas, ya se sabe que tiene atados a Mateo Ramírez, Diego Uriarte, Mads Landbo...

Si se ha hecho oficial la salida de Iván García Cortina, más que nada por así lo ha confirmado su nuevo equipo, el Alpecin. Y también que la joven estrella del equipo telefónico, el campeón del mundo contrarreloj sub 23 Lorenzo Milesi, abandonará Movistar para enrolarse en el Soudal Quick-Step la próxima temporada.

El aún equipo de Mikel Landa ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con Milesi para que, después de tres años con el conjunto español, se enrole con ellos por las tres próximas campañas.

Lorenzo Milesi ofrece muchas opciones al NSN

"Me encantan las contrarrelojes, pero también me desenvuelvo bien en subidas cortas, y espero mejorar en ambos aspectos la próxima temporada. Quiero estar ahí para el equipo, ayudarle a ganar cuando me necesite y demostrar de lo que soy capaz, además de buscar buenos resultados personales cuando tenga la oportunidad", indicaba el joven ciclista transalpino en el comunicado con el que el Soudal daba a conocer su fichaje.

Milesi ha ido de menos a más en estos tres años con el Movistar Team, pero no ha tenido el protagonismo que se esperaba de él. Sus buenos resultados en la segunda parte de la pasada temporada hicieron que ampliara su contrato por un año, aunque en la presente campaña apenas ha brillado fuera del Giro de Italia, donde hizo tres top-10.

"Cuando empecé a practicar ciclismo, este equipo -Soudal- era uno de mis favoritos, así que pueden imaginar mi alegría al pensar en vestir este maillot a partir del año que viene, sobre todo después de haberme unido al equipo para una concentración durante mi etapa juvenil. Fue una decisión muy fácil", añadía Milesi.

Santiago Buitrago se va al NSN para intentar liderar en una gran vuelta

La salida de Lorenzo Milesi del Movistar Team no ha sido el único movimiento que se ha dado en el mercado ciclista en las últimas horas. Entre los que se han conocido el más llamativo ha sido el fichaje de Santiago Buitrago, uno de las piezas más codiciadas, por el NSN Cycling Team de Andrés Iniesta.

El escalador colombiano deja así el Bahrain - Victorious tras siete temporadas en el equipo árabe y firma por tres años con el NSN. "Quería salir de mi zona de confort y encontrar un entorno diferente que me ayudara a seguir evolucionando. Me impresionó mucho el proyecto deportivo del NSN y la confianza que el equipo depositó en mí desde el principio. Siento que compartimos la misma ambición y que este es un lugar donde puedo seguir desarrollándome y luchando por objetivos importantes", afirma Buitrago, cuyos objetivos son mantenerse "competitivo en las carreras por etapas" y continuar su "desarrollo en las Grandes Vueltas".

Los dos últimos movimientos han llegado de categoría ProTour. Por un lado, el Pinarello suizo ha anunciado el fichaje del velocista checo Pavel Bittner, que llega procedente del Picnic neerlandés. Mientras que el escalador español Jon Agirre ha renovado por dos temporadas por el Euskaltel-Euskadi, donde será compañero de Mikel Landa el próximo año.