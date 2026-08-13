Doble fiasco con una medalla con la que España contaba en los Europeos de atletismo

Quique Llopis y Asier Martínez no pasan a la final de los 110 vallas tras ganar sendas medallas en los dos últimos europeos

Una mañana esperanzadora y una tarde negra. Ése el balance para el atletismo español de una tercera jornada de los Europeos de Atletismo de Birmingham 2026 en los que algunas opciones de medalla se han quedado por el camino.

En especial, la de Quique Llopis, con la que se contaba después de sus últimas actuaciones a nivel mundial. Aunque no ha sido la única eliminación dolorosa en una jornada vespertina que ha salvado a última hora barcelonesa Jaël Bestué.

La atleta catalana logró el pase a la final de los 200 metros, aunque, incluso ahí, esas semifinales dejaron un sabor agridulce, ya que supusieron la eliminación de las otras dos atletas españolas: la balear Esperança Cladera y la sevillana Alba Borrero.

Bestué se mostraba satisfecha por su logro, aunque tendrá muy complicado poder optar a una de las medallas pese a haber entrado de forma directa, como segunda de su serie. "Creo que los objetivos se han cumplido y creo que lo puedo hacer mejor en los metros finales. Me he sacado los nervios en las semis porque la sensación ha sido buena. Estoy motivada y descansada para la final", avisa no obstante.

La decepción con Asier Martínez y Quique Llopis

Antes de eso había llegado la decepción en los 110 vallas masculinos. El navarro Asier Martínez, campeón de Europa de 110 vallas en Múnich 2022, y el valenciano Quique Llopis, subcampeón continental en Roma 2024, quedaron eliminados en las semifinales y no pudieron pelear posteriormente por el premio gordo, que se llevó el suizo Jason Joseph.

"Esto es un campeonato y no tiene nada que ver lo que hayas hecho hasta ahora. Las sensaciones eran buenas pero no ha salido. Estoy triste, decepcionado. Esto es amargo, no sé qué decir", afirmaba el atleta vasco a RTVE.

Martínez fue cuarto en su serie, mientras que Llopis fue tercero en la suya. Ninguno de los dos pudo entrar por tiempos tras sendas marcas discretas para lo que ellos apuntan.

Attaoui y Barroso se ilusionan con una medalla

Las alegrías había llegado en la jornada matutina, aunque esa parte del día no repartía medallas. Allí, el extremeño David Barroso y el cántabro Mohamed Attaoui lograron clasificarse para la final de los 800 metros. Barroso pasó como tercero de su serie con 1:44.96, mientras que Attaoui avanzó por tiempos con 1:43.82, su mejor marca de la temporada.

También destacó la actuación de las españolas Paula Sevilla y Ana Prieto, que accedieron a las semifinales de 400 metros. Además, Inés López consiguió clasificarse para la final de lanzamiento de disco con una marca de 61,45 metros, la mejor de una española en la historia de los Europeos y muy cerca del récord nacional. Por su parte, Jesús David Delgado alcanzó la final de los 400 metros vallas al terminar tercero de su serie con 48.37, su segunda mejor marca personal.

Tercer título europeo para Mathew Hudson-Smith

En cuanto a las finales disputadas en la jornada, Jason Joseph ganó los mencionados 110 metros vallas en Birmingham por delante del francés Just Kwaou-Mathey y del polaco Jakub Szymanski.

Por otro lado, la finlandesa Silja Kosonen ganó el oro en lanzamiento de martillo femenino con 76,28 metros, mientras que el británico Mathew Hudson-Smith consiguió su tercer título europeo de 400 metros con 44.17.

En los 400 metros vallas femeninos, la eslovena Emma Zapletalova se impuso con autoridad y un tiempo de 52.91, seguida por la británica Emily Newnham y la portuguesa Fatoumata Binta Diallo, que logró además un nuevo récord nacional.