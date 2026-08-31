Miguel Pérez-Godoy y un importante consejo a los jóvenes: "Tienes que hacerlo todo perfecto"

El nadador natural de Sevilla Este, en esta última parte en ESTADIO Deportivo, ha querido darle un consejo a todos esos jóvenes que buscan cumplir sus sueños en un panorama tan complicado como el deportivo

El deporte andaluz continúa encontrando en sus jóvenes una fuente de historias mucho más allá de los resultados. Detrás de cada convocatoria, cada mínima o cada presencia en una competición internacional existe un camino marcado por entrenamientos, renuncias y decisiones difíciles. Alcanzar la élite no depende únicamente del talento. También exige paciencia, constancia y una atención permanente a esos pequeños detalles que pueden terminar marcando la diferencia dentro y fuera de la competición.

No todos los deportistas descubren desde pequeños hasta dónde quieren llegar. Algunos necesitan tiempo para encontrar una meta y comenzar a construir ese recorrido que los acerque a ella. Ese fue el caso de Miguel Pérez-Godoy, que reconoce que con 17 años todavía no tenía esa mentalidad necesaria. Fue a partir de los 18 cuando comenzó a tomarse su trayectoria deportiva de otra manera, siendo el principio de una larga trayectoria que le mantiene fuera de Sevilla y con la selección española ya en el horizonte.

En ESTADIO Deportivo hemos querido detenernos en el mensaje que el nadador sevillano dirige a quienes comienzan ahora ese camino, poniendo el foco en la importancia de no rendirse y cuidar cada aspecto de la vida diaria. "Yo les diría que, sobre todo, nunca se rindan. Yo era un niño de 17 años y no tenía esa visión, no tenía esos sueños. Con 18 empecé mi carrera deportiva, por así decirlo. Al final tenemos muchas piedras en el camino. Es complicado, sobre todo si tienes sueños, porque realmente es bastante difícil y nadie te lo va a poner fácil. Tienes que hacer tu propio camino y fijarte en los pequeños detalles, que son muy importantes. Tienes que entrenar a tope y estar centrado en el entrenamiento. Tienes que hacerlo todo perfecto porque hay gente en tu deporte, y no solo en tu deporte, sino en todos los ámbitos de la vida, que está haciendo cosas que, a lo mejor, tú no haces", declaró a la hora de dar un consejo.

Muchos son los casos que muestran el gran esfuerzo de los jóvenes para poder cumplir sus sueños. Miguel Pérez-Godoy es uno de los cientos de jóvenes que hacen esto, y que llenan de orgullo a la comunidad andaluza. De hecho, cuando se hizo la entrevista, el sevillano estaba a escasos días de poder disputar el Campeonato Europeo, estando convocado por la selección española. A la hora de preguntarle sobre sus objetivos, ya lo tenía claro. "Objetivos como medallas o finales no me marco. Prefiero marcarme como objetivo tener una prueba buena, con una buena salida, velocidades y gestos técnicos buenos. Hacer la carrera para la que he entrenado. (...) Ojalá pueda hacer semifinales, finales o conseguir medallas, pero no me marco esos objetivos. Mi objetivo es hacer una carrera perfecta y hacer bien todo aquello que dependa de mí", declaró sobre ello. El de Sevilla Este sigue dando pasos importantes a nivel nacional y ya es una de las promesas de la natación española, con focos puestos en posibles citas como los Juegos Olímpicos.