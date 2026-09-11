Jaume Munar y Max Alcalá frenan el descalabro español en Sevilla

El mallorquín y el catalán son los únicos supervivientes en la ronda de cuartos de final del ATP Challenger Copa Sevilla, donde siguen vivos cuatro de los cabezas de serie

Con dos españoles como únicos supervivientes, Jaume Munar y Max Alcalá, sólo cuatro cabezas de serie y nombres destacados, como Facundo Díaz Acosta y Dusan Lajovic, avanzan en el Challenger Copa Sevilla 2026, que este viernes alcanza los cuartos de final en las pistas del Real Club Tenis Betis.

Jaume Munar se ha convertido en la gran esperanza española. El balear accedió a los cuartos de final después de que su partido de octavos ante el peruano Gonzalo Bueno fuese cancelado por una lesión en la espalda del jugador sudamericano. La retirada de Bueno permitió al mallorquín avanzar sin necesidad de disputar el encuentro y mantener intactas sus opciones en el torneo.

Uno de los grandes protagonistas de los octavos de final fue Max Alcalá Gurri, que protagonizó una auténtica batalla ante el ruso Lagutin. El español necesitó más de tres horas para imponerse por 6-7(3), 6-2 y 7-6(6), en un encuentro marcado por la igualdad y la máxima intensidad. El catalán reaccionó tras perder el primer set y llevó el duelo hasta un ajustadísimo desempate en la tercera manga, donde consiguió sellar su clasificación para la siguiente ronda.

También continúa adelante el argentino Facundo Díaz Acosta, que completó una sólida actuación frente al madrileño Alejandro Moro. El argentino volvió a demostrar la regularidad que está mostrando durante el torneo, consolidándose como uno de los principales candidatos a luchar por el título sobre la tierra batida sevillana.

Dusan Lajovic se consolida por la parte baja

Dusan Lajovic, por su parte, cerró la ronda de octavos y firmó una de las actuaciones más destacadas de la jornada al derrotar al francés Calvin Hemery por 6-4 y 6-2. El serbio fue de menos a más y terminó imponiendo su mayor variedad y calidad desde el fondo de la pista. Su revés a una mano volvió a ser una de sus principales armas, con el que abrió ángulos, cambió direcciones y controló los intercambios hasta decantar definitivamente el partido.

En el resto del cuadro individual, el portugués Henrique Rocha, quinto cabeza de serie, superó con autoridad al argentino Santiago Rodríguez Taverna por 6-4 y 6-1, mientras que el austriaco Ofner, séptimo cabeza de serie, eliminó al suizo Alexander Ritschard por un doble 6-4. Y el andaluz Pablo Llamas se despidió tras caer en tres sets ante Raúl Brancaccio.

En dobles, Kestelboim y Barrientos, pareja número 3 del torneo, alcanzaron las semifinales tras imponerse a Pavel y Jecan por 6-1 y 6-4. También avanzaron a semifinales Molchanov y Cervantes, que superaron a Heinonen y Grevelius por 4-6, 6-2 y 12-10. El torneo se quedó sin presencia andaluza con la derrota de Llamas y Núñez ante el uruguayo Behar y el brasileño Romboli. El belga Vliegen y el polaco Kielan completaron las semifinales.

Resultados de octavos de final Copa Sevilla 2026

Jaume Munar (1) – Gonzalo Bueno WO

Raúl Brancaccio – Pablo Llamas (8): 5-7, 6-3, 6-3

Facundo Díaz Acosta (3) – Alejandro Moro 6-1, 7-5

Sebastian Ofner (7) – Alexander Ritschard 6-4, 6-4

Max Alcalá Gurri – Pavel Lagutin 6-7(3), 6-2, 7-6(6)

Genaro Alberto Olivieri – Tiago Pereira 6-1, 6-3

Henrique Rocha (5) – Santiago Rodríguez Taverna 6-4 y 6-1

Dusan Lajovic – Calvin Hemery 6-4, 6-2.

Emparejamientos Cuartos de final Copa Sevilla 2026

Jaume Munar (1) vs. Raúl Brancaccio

Facundo Díaz Acosta (3) vs. Sebastian Ofner (7)

Max Alcalá Gurri vs. Henrique Rocha (5)

Genaro Alberto Olivieri vs. Dusan Lajovic