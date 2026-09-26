Fernando Alonso, muy sincero sobre Honda: "Dimos un paso adelante, pero no es suficiente"

El piloto español tuvo que abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán en la vuelta 21 al volver a tener problemas con el motor de su Aston Martin. El asturiano estuvo luchando en el inicio de la prueba contra Bottas el cual lo adelantaba con facilidad en las rectas de las calles de Bakú

Fernando Alonso volvió a vivir una tarde de auténtica pesadilla al volante de su Aston Martin ya que se retiró en la vuelta 21 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Un prueba en la que el asturiano se volvió a ver lastrado por las grandes limitaciones del motor Honda que le impidieron competir contra otros rivales. El piloto español, tras terminar la prueba, atendió a los medios de comunicación frente a los que no se mordió la lengua ya que le puso deberes a la marca japonesa.

Fernando Alonso analiza el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

"Adelanté a los dos Cadillac, luego Sergio Pérez me adelantó a mí y se alejó. Y después estuve luchando con Valtteri Bottas durante unas cuantas vueltas. Creo que nos adelantamos y nos volvimos a adelantar unas cinco o seis veces. Y sí, al final tuvimos que parar", analizó de manera escueta Fernando Alonso su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Fernando Alonso, que vio como su compañero de equipo Lance Stroll también puso fin a su carrera momentos antes por culpa de un problema de presión de agua, habló sobre los problemas que han tenido con el motor Honda durante este fin de semana en el circuito de urbano de Bakú. "Sospechábamos que había un problema con el motor. Nos falta velocidad en la recta, pero hoy era algo anómalo y tenemos que analizarlo para ver por qué. No había ninguna alarma, todo funcionaba bien, pero empecé a perder casi un segundo y medio en la recta así que debe ser algo anómalo".

Fernando Alonso le pide más a Honda

Es por ello que Fernando Alonso no dudó en dejar un recado y pedir un esfuerzo mayor a Honda para mejorar el motor de cara a la recta final de temporada. "Cuando pisamos el acelerador en las rectas tenemos que confiar en que Honda mejora. Dimos un paso adelante con la mejora del motor, pero como vemos no es suficiente".

Fernando Alonso aún no ha confirmado su renovación, aunque todo parece que va a seguir en Aston Martin alguna temporada más, pero pide que Honda progrese para que el equipo inglés deje de ser el peor de la parrilla de la Fórmula 1, junto al novato Cadillac.

A pesar de todos los problemas que está teniendo en las últimas carreras, Fernando Alonso se mostró algo más optimista de cara al futuro en donde tiene próximamente pruebas en Malasia y en Singapur.

El asturiano confirmó que el Aston Martin no irá tan mal en estos trazados y que lo normal sería obtener mejores resultados siempre y cuando el motor Honda de un mejor rendimiento. "Con menos rectas es mejor para nosotros, seguro. Pero veremos, aun así se necesita potencia. Singapur es más dependiente de la potencia que Budapest, por ejemplo, creo que es el quinto en el ránking. Será una situación mejor que Monza y Bakú, pero tenemos que hacerlo mejor como equipo en Malasia y Singapur", argumentó a As.