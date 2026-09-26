Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras el GP de Azerbaiyán: Carlos Sainz vuelve a ser noble y Antonelli ya está más cerca del gran récord

Además de Russell, Red Bull ha sido el gran triunfador del certamen subiendo a sus dos pilotos al podio. Antonelli, por su parte, firmó otra gran remontada

El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el campeonato, ganó este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, disputado en el circuito urbano de Baku; donde se impuso por delante de los dos Red Bull, el del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen y el del francés Isack Hadjar, que fue tercero.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado del Mundial, que arrancó decimosexto, remontó once plazas para acabar quinto una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó en décima posición y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) en decimoquinta.

El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó, al parecer, por un problema de motor, en la vuelta 21; y el argentino Franco Colapinto (Alpine) lo hizo catorce giros más tarde, tras la primera re-salida, al provocar un accidente -sin lamentar daños mayores- a causa del que también quedaron fuera de carrera su compañero, el francés Pierre Gasly, y el inglés Lando Norris (McLaren).

Russell, de 28 años, logró su octava victoria en la F1, la tercera del año, en una carrera en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto y su compañero, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, sexto: un puesto por detrás de Antonelli, que ahora lidera el campeonato con 302 puntos, 66 más que su compañero.

El debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB) concluyó séptimo a orillas del Mar Caspio; donde los dos Haas, los del francés Esteban Ocon y el inglés Oliver Bearman, acabaron octavo y noveno, respectivamente, justo por delante de Sainz, que 'rascó' el último punto en liza.

El siguiente Gran Premio, el aplazado de Baréin (que conserva su nomenclatura), se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Sepang, en Malasia.

Colapinto pide perdón por la que ha liado en Bakú

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que debió abandonar este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, tras provocar un accidente -sin lamentar daños mayores- que acabó con la actuación de su compañero, Pierre Gasly, y del inglés Lando Norris (McLaren), pidió "disculpas" al francés que hizo extensibles "al equipo".

"Pido perdón al equipo y a Pierre (Gasly), ha sido un error muy grande", declaró Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (provincia de Buenos Aires) y que, a pesar de este abandono, sigue ocupando el duodécimo puesto del Mundial, con 27 puntos.

El argentino, queserá sancionado por su imprudencia, provocó el accidente -en la primera de las 20 curvas de la pista de Bakú- que dejó fuera de carrera a Norris y a Gasly, en un momento en que los dos pilotos de Alpine estaban en los puntos y en la que parecía probable que acabarían así la carrera.

Tras el accidente los coches de Alpine no sólo no redujeron distancias en el Mundial de constructores respecto a RB, sino que esta escudería amplió su ventaja, gracias al séptimo puesto logrado en Bakú por el debutante sueco-británico Arvid Lindblad.

"Bloqueé cuando empezaba a frenar y luego ya no pude hacer nada. Pido perdón al equipo y a Pierre, ha sido un error muy grande", declaró a las televisiones de habla española Colapinto, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto que obtuvo en el Gran Premio de Canadá, el pasado mes de mayo.

Clasificación del Mundial del pilotos de Fórmula 1 tras la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán: puestos y puntos

Andrea Antonelli 302 George Russell 236 Lewis Hamilton 199 Lando Norris 186 Charles Leclerc 179 Max Verstappen 163 Oscar Piastri 120 Isack Hadjar 86 Liam Lawson 59 Pierre Gasly 41 Arvid Lindblad 37 Franco Colapinto 27 Oliver Bearman 20 Gabriel Bortoleto 10 Nico Hulkenberg 7 Carlos Sainz 7 Esteban Ocon 7 Alex Albon 7 Fernando Alonso 3 Yuki Tsunoda 1 Lance Stroll 0 Valtteri Bottas 0 Sergio Pérez 0

Clasificación del Mundial del Contructores de Fórmula 1 tras la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán: puestos y puntos