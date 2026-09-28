Fernando Alonso, obligado a firmar

El asturiano está completando su peor año en la Fórmula desde que debutó en 2001. Actualmente es decimonoveno en el Mundial y sólo ha sumado un punto en lo que va de curso. Aston Martin y la Fórmula 1 desean que continúe, pero el asturiano sigue sin verlo claro

Es el último culebrón de Fernando Alonso, pero va para largo. Todas las partes desea que acabe bien, pero el desenlace puede ser fatídico si no se ponen de acuerdo.

Aston Martin ya le ha puesto su propuesta para que continúe pilotando de verde las dos próximas temporadas, mientras que la Fórmula 1 se ha reunido con él por medio de Ben Sulayem, el jefe supremo, para 'suplicarle' en privado que no abandone el Gran Circo, porque sigue siendo uno de sus principales reclamos sea cual sea su posición en la tabla.

El ovetense pidió de plazo hasta después del verano para anunciar su decisión, con la intención de ver si Aston Martin le presentaba un AMR26B que le ilusionara para el futuro. Fue un espejismo lo de Hungría y Países Bajos. Y menos mal que no se precipitó y ha decidido postergar dicho comunicado, porque los de Silverstone siguen empeñados en que el piloto español firme su peor temporada en la F1.

Comenzaron reconociendo que tenían un problema, hasta Honda se destapó recalcando que habían estado trabajando con profesionales no especializados en la Fórmula 1 y que eso les había pasado factura.

Sin embargo, el panorama ya ha cambiado. Ahora los nipones parecen haber tomado la sartén por el mango y no están dispuesto a dejarse pisotear por los comentarios del bicampeón del mundo de aquí a lo que resta de campaña. "Ha sido una falta de potencia anómala", subrayó el asturiano en Bakú.

Shintaro Orihara, director de Honda en la Fórmula 1, le ha contestado de forma tajante: "Con los datos que tenemos ahora, que los hemos comprobado todos, por ahora el motor está bien, no encontramos ningún problema en los datos. Revisaremos cuidadosamente el trabajo de mantenimiento y también los datos que recibimos de la fábrica, y ellos también lo revisarán cuidadosamente. Así que por ahora no tenemos ningún problema, pero lo miraremos cuidadosamente. Tenemos que revisar cuidadosamente la potencia del motor, también la gestión de energía y quizá el GPS. En la FP3, en la clasificación y en la carrera, no hemos visto ningún problema en el motor. Así que creo que el nuevo motor está en buen estado. Es un motor nuevo para el resto de la temporada".

Mike Krack, por su parte, ya se lo ha dejado claro. Que no hay prisas y que tienen un plan B: "Hasta marzo de 2027 que empiece la competición hay tiempo para que tome la decisión correcta. Y si decide no continuar activaremos la otra alternativa que tenemos".

Fernando Alonso, obligado a continuar

El asturiano ya ha dicho por activa y por pasiva que su continuidad "no depende tanto del monoplaza como del propio reglamento de la competición". Este le impide disfrutar porque ya no puede adelantar y arriesgar cuando quiere. Y eso le aburre.

Sin embargo, si Fernando Alonso decide dar por finalizada su aventura en la Fórmula 1 lo hará por la puerta de atrás, sin duda alguna. De momento, marcha 19º con un sólo punto en su casillero, la peor puntuación de sus 21 temporadas en la categoría reina, sin tener en cuenta el año de su estreno (2001) y el 2002, donde ejerció de piloto de pruebas.

Cabe recordar que, además de contar con dos títulos de campeón del mundo en su palmarés, ambos conseguidos con Renault, el ovetense suma más de 100 podios y más de 2.300 puntos en el Gran Circo, un logro al alcance de muy pocos.

Su paso por Renault, McLaren, Ferrari, Alpine o Aston Martin le han hecho ganarse el respeto de aficionados, trabajadores y de sus propios compañeros en la pista.

La victoria 33 se le está resistiendo más de lo previsto y la rozó el primero año de Aston Martin, pero a día de hoy parece algo impensable salvo que cambie de escudería.

Sin embargo, conociendo el gen competitivo que tiene Fernando, su principal motivación para renovar puede ser precisamente no abandonar con tan pobres registros e intentar conseguir, al menos, un broche de plata a semejante trayectoria. Porque cuando aterrizó en Silverstone jamás pensaría que podría hacerlo peor que en McLaren, donde, en 2015, se quedó con sólo 11 puntos y terminó 17º.

Temporadas, equipos, puntos y clasificación de Fernando Alonso en la Fórmula 1

2001. Debuta con Minardi (23º)

2002. Piloto de pruebas en Renault

2003. Renault / 55 puntos / 4º

2004. Renault / 59 puntos / 4º

2005. Renault / 133 puntos / 1º

2006. Renault / 134 puntos / 1º

2007. McLaren / 109 puntos / 3º

2008. Renault / 61 puntos / 5º

2009. Renault / 26 puntos / 9º

2010. Ferrari / 252 puntos / 2º

2011. Ferrari / 251 puntos / 4º

2012. Ferrari / 278 puntos / 2º

2013. Ferrari / 242 puntos / 2º

2014. Ferrari / 161 puntos / 6º

2015. McLaren / 11 puntos / 17º

2016. McLaren / 54 puntos / 10º

2017. McLaren / 17 puntos / 15º

2018. McLaren / 50 puntos / 11º

2021. Alpine / 81 puntos / 10º

2022. Alpine / 81 puntos / 9º

2023. Aston Martin / 206 puntos / 4º

2024. Aston Martin / 70 puntos / 9º

2025. Aston Martin / 56 puntos / 10º

2026. Aston Martin / 1 punto / 19º (a falta de 8 Grandes Premios)