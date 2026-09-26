Primera victoria de la 'Roja' tras el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que tan brillantemente conquistó, precisamente ante una de las semifinalistas entonces, para demostrar la ambición que sigue viva en los pupilos del recién renovado Luis de la Fuente para hacer doblete

La celebración del asalto a Wembley.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 27 de septiembre de 2026:

- INGLATERRA 2-3 ESPAÑA / A VECES SE ME OLVIDA...

La campeona del Mundo empieza su andadura en la Nations League por donde lo dejó y, aunque permitió que le remontaran el tempranero tanto de Lamine Yamal, ajusticia en Wembley en la última media hora por medio de Baena y Oyarzabal

- BELLERÍN Y BARTRA, EN BARBECHO

Los dos únicos futbolistas en propiedad de la plantilla del Betis que acaban en 2027 pasarán en breve por el despacho de Manu Fajardo con la idea de que continúen

- LA INTENSIDAD POR BANDERA

El Sevilla es el líder de LaLiga en duelos afrontados, duelos ganados y recuperaciones tras entrada, así como el que más faltas recibe... y el que más tarjetas ve

- CASI NADA NUEVO EN AZERBAIYÁN

Abandono de Alonso y meritorio punto de Sainz en Bakú, donde ganó Russell por delante de Verstappen y el quinto puesto de Antonelli le acerca al título de F1.