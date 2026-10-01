La reflexión de Antonio Hernández, padre de Rodri: "La familia ayuda, pero de pequeño tenía que ser siempre el mejor en todo"

El padre del Balón de Oro y campeón del Mundo con España destaca que su hijo siempre ha tenido "la cabeza muy bien amueblada" y que eso lo ha llevado a ser el mejor en su posición en el mundo del fútbol: "Tenía que sacar sobresaliente siempre"

El internacional español Rodri Hernández vive ahora una nueva etapa en el FC Barcelona, después de que el pasado verano estuviera muy cerca de vestir la elástica del Real Madrid. El centrocampista madrileño, Balón de Oro en 2024 y campeón del mundo con la España de Luis de la Fuente, ha cambiado Manchester por Barcelona después de haberlo conquistado prácticamente todo en el fútbol y en la Permier.

Mucho antes de convertirse en uno de los grandes nombres del fútbol mundial, sin embargo, ya había en él una característica que marcaba su evolución como futbolista. Así, al menos, lo relataba su padre, Antonio Hernández, semanas atrás. Y es que el progenitor de Rodri lo acompaña en su sueño de ser el mejor prácticamente desde niño. Una ilusión como futbolista que, relata, iba mucho más allá del terreno de juego. "Mi hijo de pequeño era muy tenaz. Se obligaba a ser el mejor en todo", explicaba Antonio Hernández el pasado mes de julio durante un acto en Madrid en el que recogió un reconocimiento en nombre de su hijo.

El padre de Rodri desvela cómo era de niño: "Tenía que sacar sobresaliente siempre"

Antonio Hernández fue todavía más concreto al recordar aquella etapa. Rodri no se conformaba con cumplir. "Tenía que sacar sobresaliente siempre. Se obligaba a ser el mejor en todo", explicó Hernández, quien en otras ocasiones también se ha referido a la personalidad de Rodri durant su infancia: "Era muy tenaz. Y eso lo ha llevado adelante hasta el fin, y así ha llegado hasta ahí arriba".

Las palabras del padre de Rodri encajan con el propio discurso del futbolista, quien en más de una ocasión ha dejado claro cómo fue su infancia. En su casa los estudios no eran secundarios por el mero hecho de que el fútbol empezara a ganar enteros y convertirse en una posibilidad real de cara al futuro. Había que dar el callo tanto en las clases como en el terreno de juego.

"Si tenía un examen, no había entrenamiento", llegó a recordar Rodri en El Hormiguero. "Mis padres y mi abuelo se hicieron miles de kilómetros llevándome de un lado a otro. Salía del colegio, me met��an en el coche con el bocadillo, hacía los deberes en el asiento de atrás mientras íbamos a entrenar y volvía a casa a terminar de estudiar", apostilló.

La ayuda de la familia en el caso de Rodri

Antonio Hernández, a diferencia de su hijo, no atribuye ese carácter ganador de Rodri a la educación familiar. Para él, hay una parte de la personalidad que ya viene de nacimiento. "Tiene la cabeza muy bien amueblada", afirma, antes de explicar hasta dónde llegaba, a su juicio, la influencia de la familia: "Luego la familia ayuda poniendo el escenario para que eso suceda, pero va por delante cómo es uno de nacimiento".

Es una reflexión especialmente interesante ahora que Rodri afronta otro capítulo de su carrera. El madrileño ha pasado del Manchester City al Barcelona y llega al conjunto azulgrana después de haber levantado la Eurocopa con España, la Champions y la Premier con el City y el Balón de Oro. "Su disfrute es el fútbol y sacar lo mejor, y en ese disfrute Rodri siempre ha sabido dar el máximo", explicaba Antonio.

Antonio Hernández, orgulloso de ver a su hijo ganar el Balón de Oro

Ser el padre de un Balón de Oro tampoco parece haber cambiado demasiado la perspectiva de Antonio Hernández. Al contrario, intenta poner en contexto un logro que considera extraordinario. "Ser el padre de alguien que cumplió su sueño es alucinante", reconoció. Pese a ello, pone rápido los pies en el suelo: "Hay que relativizarlo. Piensas cuál es la población mundial y han nombrado mejor jugador del mundo a tu hijo".

"Está como una moto"; Antonio Hernández ya avisó de lo que se venía en el Mundial

Este pasado verano, España se proclamó campeona del Mundo tras vencer en la gran final de Nueva York a la Argentina de Leo Messi. Una segunda estrella en el pecho para la Selección Española, que también contó con la distinción de Rodri como el MVP del torneo. Y no fue casualidad, habiendo avisado ya su padre que el madrileño llegaba a la cita mundialista "como una moto", tras un largo periodo en el dique seco como consecuencai de la grave lesión de rodilla que sufrió en 2024. El proceso había sido "duro", pero la recuperación había sido excelente y llegaba en condiciones justo para el mejor momento.

Antonio Hernández así lo auguraba, destacando meses antes de que el balón comenzara a rodar en Estados Unidos, México y Canadá, que Rodri tenía "unas ganas terribles" de disputar el Mundial. El resto de la historia ya es conocida por todos. Mundial, MVP y fichaje por el Barcelona, siendo ahora Rodri, también, uno de los más claros aspirantes a hacerse nuevamente con el Balón de Oro que L'Equipe entregará el próximo 26 de octubre. Lamine Yamal, Mbappé o Kane son sus principales rivales, con permiso de un Fabián Ruiz que lo ha ganado todo para hacerse con él, aunque quizá le falta nombre para ello ante el público internacional.