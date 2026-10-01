El Betis abandera la candidatura de Fabián a ganar el Balón de Oro: "Como parte del ADN verdiblanco, es un orgullo para nosotros"

Desde su nuevo cargo institucional en la entidad heliopolitana, Adrián San Miguel ha estado este jueves en el acto organizado por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca para pregonar los numerosos argumentos que reúne el centrocampista del PSG y canterano bético para ser elegido Mejor Fútbolista del Mundo en este 2026 en el que no ha parado de levantar títulos

Adrián San Miguel decidió colgar los guantes a final de la pasada temporada pero sigue ligado al Real Betis, integrado en la dirección deportiva que lidera Manu Fajardo para desempeñar labores de coordinación deportiva e institucional. Entre las funciones de su puesto está la gestión de las relaciones internacionales, el seguimiento de los jóvenes talentos y apoyo para el desarrollo de los canteranos. Todas estas tareas se han aunado en una sola durante el medio día de este jueves, cuando el exportero ha acudido a Los Palacios y Villafranca para participar en un acto organizado por el Ayuntamiento local para apoyar la candidatura de Fabián Ruiz a ganar el Balón de Oro 2026.

Fabián se ha proclamado ganador del Mundial, de la UEFA Champions League, de la Supercopa de Europa, de la Ligue 1 y de la Supercopa de Francia a lo largo de este año natural en el que se ha mantenido como titular habitual y uno de los futbolistas más importantes para el París Saint-Germain y para la selección española. Con eso ya debería ser suficiente para apoyar la candidatura del mediocentro andaluz; pero además de motivos objetivos, Adrián no ha escondido que también le mueven sentimientos del todo subjetivos. Para este portero formado en el Betis sería un orgullo espectacular ver a un canterano verdiblanco recogiendo el Balón de Oro que acredita al mejor futbolista del mundo.

Adrián se relame pensando en que un canterano del Betis gane el Balón de Oro

"La verdad es que es muy bonito compartir con todos estos chiquillos y con todos los invitados que hay aquí hoy también para apoyar a 'Fabi' en esta candidatura al Balón de Oro y, por supuesto, como parte del Real Betis Balompié y como parte de nuestro ADN verdiblanco que es, por supuesto que es un orgullo para nosotros", ha explicado Adrián ante la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo.

"Que un canterano del Betis ganase el Balón de Oro sería algo inmenso, grandioso, histórico... No sé, me quedo corto de palabras. Es cierto que la competencia es brutal y que hay muchos nombres encima de la mesa y quizás algunos que otros son más mediáticos; pero bueno, la trayectoria de 'Fabi' es indudable. Las estadísticas están encima de la mesa, eso no se puede remediar", ha añadido Adrián desde el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández, recordando la humildad que siempre ha caracterizado al centrocampista del PSG en todos sus éxitos.

Los méritos de Fabián Ruiz: "No se esconde nunca; lo ha ganado todo y ha sido importante siempre"

"Creo que hay pocos que hayan podido conseguir el número de títulos que ha conseguido él a nivel de club y de selección. Y sigue mostrando que está a un gran nivel, que sigue compitiendo en los mejores momentos. Y lo más importante para mí, también lo digo muchas veces, es la consistencia a la hora de seguir haciéndolo bien en todos esos momentos. A veces el mundo del fútbol te lleva a hacer grandes partidos en grandes momentos, pero después de desaparecer en otros. Y Fabi no se esconde nunca, siempre está ahí, ha sido importante últimamente con el Paris Saint-Germain, pero lo fue con el Nápoles, lo ha sido con la selección española...", ha expuesto.

"Ojalá podamos disfrutarlo muchísimos años. Yo creo que el hecho de que estemos hablando de estas cotas tan altas para un jugador de nuestra casa es el mayor elogio para todos nosotros. ¿Al mundo del fútbol? Bueno, al mundo del fútbol no tengo mucho que decir, sólo hay que ver las estadísticas que ha conseguido 'Fabi' y valorar en sí a nivel general. Pero es cierto que lo merece", ha remarcado al ser preguntado por otros candidatos como Lamine Yamal, Rodri Hernández, Kylian Mbappé o Harry Kane.