Otras cinco bajas marcan el improvisado entrenamiento del Betis tras la suspensión del amistoso contra el Ceuta

Antony tampoco ha aparecido este jueves y Bellerín también se ha reservado, formando parte de un grupo en el que figuran los dos jugadores que siguen entre algodones y los 11 que engrosan una lista de internacionales que subirá a 12 este viernes, después del último entrenamiento de esta segunda semana de parón en LaLiga EA Sports

La plantilla del Real Betis ha completado en la mañana de este jueves un entrenamiento casi improvisado, ya que no estaba previsto en la agenda de Manuel Pellegrini, que tuvo que recalcular sobre la marcha la hoja de ruta para esta segunda semana de parón liguero después de que el club verdiblanco anunciase en la tarde del miércoles la suspensión del partido amistoso ante el AD Ceuta FC que estaba previsto para las 20:00 horas de hoy en el Estadio de La Cartuja y cuya recaudación iba a ir destinada a Cáritas para ayudar a la ciudad autónoma en la tan complicada situación social que vive desde la masiva avalancha migratoria que sufrió hace ya dos meses. La sesión ha contado con cinco nuevas bajas que ofrecen un saldo momentáneo de 15 ausencias.

Antony y Bellerín, bajas de un entrenamiento de nuevo sin Aitor Ruibal ni Bartra

La sesión matinal, que ha arrancado pasadas las 10:30 horas en el Campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, ha estado marcada por las numerosas bajas. Como ya sucediese el día anterior, Antony dos Santos se ha quedado en el gimnasio gestionando cargas dentro de ese plan individualizado de fortalecimiento muscular que esta siguiendo para dejar atrás sus problemas de pubalgia y prevenir posibles recaídas u otras lesiones deriva de esta dolencia. Tampoco ha saltado al terreno de juego con el resto de sus compañeros Héctor Bellerín, que no se ha dejado ver en el cuarto de hora que el entrenamiento está abierto para los medios de comunicación.

Además, Aitor Ruibal ha vuelto a ejercitarse de manera individual después de convertirse en la gran novedad en la jornada del miércoles al realizar la primera parte del entrenamiento reintegrado en el grupo por primera vez en los cuatro meses que lleva recuperándose de una lesión de menisco que le obligó a pasar por el quirófano. Lo mismo ocurre con Marc Bartra, quien terminó la semana anterior trabajando por su cuenta tras sufrir una sobrecarga en los isquiotibiales durante el último choque liguero ante el RC Deportivo de La Coruña y, en principio, hasta la próxima semana no se sumará al ejercicio colectivo.

Fran García eleva a 11 la lista de internacionales que subirá a 12 con el viaje de Lo Celso a Argentina

La quinta nueva baja se debe a un motivo mucho más positivo, como es la vuelta de Fran García a una concentración de la selección española absoluta después de tres años de ausencia. De este modo, el lateral izquierdo ha ampliado a 11 la lista de jugadores internacionales del Real Betis en esta primera 'Ventana FIFA' de la 26/27.

El Betis volverá a ejercitarse este viernes en horario matinal en las instalaciones deportivas de Los Bermejales y a partir del fin de semana la diáspora subirá hasta los 12 con el viaje a Argentina de Giovani Lo Celso para participar en la despedida de Lionel Messi. Precisamente esta pasada madrugada ha vivido su debut con la Albiceleste el central Valentín Gómez.

La lista de los representantes del Betis a nivel internacional la completan el uruguayo Facundo Bernal, el marroquí Ez Abde, el mexicano Álvaro Fidalgo, el irlandés Troy Parrott, el dominicano Junior Firpo, los sub 21 españoles Ángel Ortiz y Manu González -promocionado tras la lesión del sevillista Fran González- y los sub 20 José Antonio Morante -partidazo ante México- e Iván Corralejo. Este viernes, el equipo se entrenará a puerta cerrada a partir de las 10:30 horas y luego disfrutará de tres días de descanso, quedando fijada la vuelta al trabajo para la mañana del próximo martes, día 6 de octubre.