El Betis sigue rentabilizando el fichaje de Valentín Gómez: infalible debut con Argentina en una goleada a Bolivia previa a la despedida de Messi

El joven defensor verdiblanco, que ha multiplicado por 2,5 su valor de mercado en sólo un año, ha sido uno de los cinco futbolistas que han recibido la alternativa por parte de Lionel Scaloni en la goleada por 4-0 ante Bolivia

Argentina ha goleado en la madrugada de este jueves a Bolivia, a la que ha vencido por 4-0 en un partido amistoso jugado en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba que es muy significativo para la hinchada albiceleste. Primero, por ser el primero desde la final del Mundial 2026 -con reducción de aforo para cumplir la sanción impuesta por la FIFA- y, sobre todo, por ser la antesala de la despedida de Lionel Messi en la noche del próximo miércoles. No obstante, este primer encuentro de la 26/27 también se ha seguido con expectación en el Real Betis, ya que será recordado siempre por el futbolista verdiblanco Valentín Gómez como el día de su debut como internacional absoluto. Su estreno, tan breve como brillante, confirma la enorme proyección del zaguero de 23 años.

Argentina golea a Bolivia en un partido con cinco debutantes albicelestes

Fichado hace poco más de un año de Vélez Sarsfield por sólo 5 millones de euros, Valentín Gómez ha visto crecer su valor de mercado hasta los 12 millones en los que está tasado actualmente por el portal Transfermarkt y se ha confirmado como un fiable jugador de rotación para Manuel Pellegrini, a quien el curso pasado solucionó un problema rindiendo a gran nivel lateral izquierdo de circunstancias. Este verano apostó por seguir en el Betis a pesar del insistente interés de River Plate en repatriarle.

Para su estreno con Argentina sí se ha movido en su posición natural en el eje de la defensa de un Lionel Scaloni que también hizo debutar a Román Vega (Zenit de San Petersburgo), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Santiago Simón (Toluca FC) y Leonel Flores (CA Boca Juniors). Con el dorsal 34 a su espalda, Valentín Gómez entró en el 81' en sustitución de Lisandro Martínez (Manchester United) para situarse como central izquierdo y en los 9 minutos -más el tiempo añadido- que estuvo en el campo estuvo perfecto.

Realizó dos contribuciones defensivas destacadas, un disparo taponado y un despeje en el área albiceleste, además de salir ganador de su único duelo individual, librado a ras de césped. No concedió ni un solo regate; no cometió falta alguna y recibió una. Asimismo, luego con el balón en su poder se mostró del todo infalible, ya que se marchó con un cien por cien de precisión en el pase: 4 de 4 en sus entregas a la corta y 2/2 en los envíos en largo.

Lautaro Martínez (FC Inter de Milán) fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 19 y Nico Paz (Como 1907) se encargó de ampliar distancias en el 29'. Ya después de la reanudación, Cristian el 'Cuti' Romero (Atlético de Madrid) sentenció el choque en el 51' y José Manuel el 'Flaco' López puso el definitivo 4-0 en el 86'.

El domingo, ante Burkina Faso y el miércoles se despide Messi, ya con Gio Lo Celso presente

Después de esta goleada ante Bolivia, Argentina afrontará dos duelos en el Estadio Monumental de Núñez, el domingo contra Burkina Faso y el miércoles contra Benín, el rival que observará de primera mano la despedida de la selección de Lionel Messi. Para este homenaje a la gran leyenda también está convocado el también jugador del Real Betis Giovani Lo Celso, quien hasta ahora ha seguido ejercitándose a las órdenes de Pellegrini en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de viajar a su país.

En ese partido ante Benín, Valentín Gómez podrá actualizar la fotografía más valiosa que tiene de su aún incipiente pero prometedora carrera deportiva. En marzo de 2022, el ahora jugador del Betis -entonces en Vélez- estaba concentrado con la sub 21 de Argentina cuando reclutado por Scaloni para completar un entrenamiento de la absoluta en el que cumplió un sueño de trabajar al lado de Lionel Messi. "El mejor de la historia", decía entonces en una publicación que tiene fijada la primera en su perfil de Instagram. En la madrugada del miércoles participará en el adiós del '10' siendo compañero de equipo de su ídolo.