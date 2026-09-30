Tras el parón internacional, un test de envergadura y continuidad para una racha sideral

Los verdiblancos siguen invictos en La Cartuja durante este año natural de 2026 contando solamente los encuentros ligueros, privilegio que comparte con el Barça en España, el Inter y la Roma en Italia, así como el Le Mans en Francia, el único que puede presumir de un pleno absoluto

El Real Betis, que volverá de este larguísimo parón internacional el próximo domingo 11 de octubre a las 18:30 horas en casa contra el CA Osasuna, afrontará ahora cuatro encuentros oficiales en el Estadio de La Cartuja, pues luego recibirá al Oporto y el Feyenoord en la Champions League (a las nueve de la noche de los miércoles 14 y 21 de octubre), haciendo lo propio entre medias con el FC Barcelona el sábado 17-O a las seis y media de la tarde. Una prueba de estrés para una racha sideral que coloca a los verdiblancos en el podio europeo de conjuntos más fiables en su feudo durante el año natural 2026.

De hecho, los de Manuel Pellegrini no caen en LaLiga como anfitriones desde el 6 de diciembre de 2025, precisamente contra el Barça (3-5), sumando desde entonces nueve victorias (seis en la recta final de la 25/26, contra Getafe CF, Villarreal CF, Valencia CF, Real Oviedo, Elche CF y Levante UD, más las tres de este curso ante Real Sociedad, Real Madrid y los azulones) y cinco empates (además, seguidos, ante Rayo Vallecano, Sevilla FC, RC Celta, RCD Espanyol y los merengues). Sus únicos tropiezos desde Año Nuevo fueron en los cuartos de final de la Copa del Rey (0-5 con el Atlético de Madrid) y la misma ronda de Europa League (2-4 con el Sporting de Braga).

Los únicos clubes invictos en lo que va de 2026 en las cinco grandes Ligas que pueden equipararse al Real Betis son el FC Barcelona en España, los italianos Inter de Milán y Roma, así como el francés Le Mans. En LaLiga, el Real Madrid sucumbió en el Santiago Bernabéu ante el Getafe CF, mientras que el Atlético de Madrid lo hizo ante Barça, RC Celta de Vigo y el propio conjunto heliopolitano. En Francia, el PSG ha hincado la rodilla este mismo curso por 1-2 contra el Mónaco en el Parque de los Príncipes. En Inglaterra, el Manchester City despidió el ejercicio pasado cediendo ante el Aston Villa, al tiempo que el Arsenal, por ejemplo, lo hizo contra United y Bournemouth.

Una 'rara avis' que ni siguiera juega ni lucha por Europa

Lo curioso de esta estadística es que Real Betis, FC Barcelona, Inter de Milán y Roma han perdido algún duelo oficial en este 2026. En el caso verdiblanco, los mencionados de Copa y UEL contra Atlético de Madrid y Sporting de Braga, respectivamente; los culés, frente a los colchoneros en la Champions League; los 'neroazzurri', con el Bodo/Glimt y el Arsenal en la misma máxima competición continental; los 'giallorossi', contra el Bolonia en la UEL y en la Coppa ante el Torino. El que tiene su expediente completamente limpio es el Le Mans francés, que encadena doce choques oficiales (uno de la Coupe de France y once de la Ligue 1) sin conocer la derrota como anfitrión.