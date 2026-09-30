La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 1 de octubre de 2026

La llamada de emergencia de la Selección a Fran García, la actualidad del Sevilla de Luis García Plaza, el aplazamiento del Betis-Ceuta y el enfado de Cristiano con Portugal, protagonistas de nuestra portada

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 1 de octubre de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para este jueves 1 de octubre de 2026 pone el foco en la convocatoria de última hora de Fran García con la Selección Española, además de recoger la actualidad de Sevilla y Betis.

El jugador del Real Betis se ha incorporado a la concentración de España en Las Rozas después de que Luis de la Fuente le llamara para cubrir la baja de Alejandro Grimaldo. El lateral manchego entra así en la dinámica de la selección de cara a los próximos compromisos internacionales.

La principal noticia de la portada es la incorporación de Fran García a la Selección Española. El futbolista fue recibido este miércoles por Luis de la Fuente en la concentración de Las Rozas después de la baja de Grimaldo.

El lateral del Real Betis se suma al grupo con vistas a los partidos ante República Checa y Croacia. En caso de disponer de minutos en alguno de estos encuentros, Fran García se convertiría en el 36º jugador del Betis en vestir la camiseta de la Selección Española.

La actualidad del Sevilla también tiene un espacio destacado en nuestra portada. Luis García Plaza analiza el momento del conjunto nervionense y pone en valor la experiencia que está acumulando durante su etapa al frente del equipo.

El técnico sevillista destaca especialmente su relación con el presidente, señalando que "Todo el mundo que ha construido este Sevilla tiene su parte de culpa".

García Plaza también dedica palabras positivas al trabajo realizado por José Ignacio Navarro, dentro de una estructura en la que el entrenador considera importante la experiencia acumulada en el club.

El Betis y la AD Ceuta FC también son protagonistas de la portada después de acordar el aplazamiento del amistoso que estaba previsto para este jueves en La Cartuja.

El encuentro tenía un marcado carácter social y solidario por la situación migratoria que vive la ciudad autónoma. Finalmente, el partido queda aplazado y habrá que esperar para conocer cuándo se podrá disputar. El encuentro entre verdiblancos y caballas había despertado especial interés por el contexto que rodeaba al partido y por el destino solidario de la cita.

La portada también recoge una de las noticias internacionales del día. Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración de Portugal después de las duras palabras de Jorge Jesus en sala de prensa. La situación genera atención alrededor de la selección portuguesa y del delantero, uno de los principales referentes del combinado luso.