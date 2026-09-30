La inercia de Morante llega a la sub 20: gol y asistencia ante México

Paco Gallardo tiene un nuevo estandarte, uno de los campeones de Europa sub 19, que fue la auténtica estrella de uno de los amistosos preparatorios del próximo Mundial de 2027, que se disputará el verano que viene en Azerbaiyán y Uzbekistán; Corralejo disputó el segundo tiempo

Con su compañero Iván Corralejo disputando el segundo tiempo completo en el Cerro del Espino, ha vuelto a ser José Antonio Morante el jugador más destacado este miércoles en la victoria por 2-0 de la selección española sub 20 ante México en el amistoso jugado en Majadahonda para que los pupilos de Paco Gallardo sigan preparando el Mundial de la categoría, que tendrá lugar en 2027 en las cercanas (aunque no vecinas, al estar por el medio el Mar Caspio y Turkmenistán) Uzbekistán y Azerbaiyán. Así, el cigarrero asistió al madridista Thiago Pitarch en el 1-0 y cerró la cuenta materializando el segundo tanto.

Prolonga la inercia el extremo del Real Betis, autor del cuarto tanto del Betis Deportivo el pasado fin de semana contra el Linares Deportivo que confirmaba al primer filial, con Manu González en portería y el propio Iván Corralejo en la 'sala de máquinas', desde donde asistió a Ian Forns en el primer tanto, en lo más alto del Grupo 4 de Segunda RFEF. En dinámica habitual del primer equipo en esta 26/27, cuando releva al saliente Pablo García a las órdenes de Manuel Pellegrini como alternativa a Antony Matheus dos Santos, el zurdo está firmando un ilusionante arranque de ejercicio también en verdiblanco.

Manu González, con la sub 21

El tercer bético inicialmente en la lista de la sub 20, el cancerbero Manu González, promocionó esta misma semana a la sub 21 por la lesión del sevillista Fran González, por lo que no participó en el duelo de sus coetáneos ante México, sino que prepara a las órdenes de David Gordo la visita de este jueves a las 20:15 horas a San Marino en un duelo clasificatorio para el Campeonato de Europa de la categoría, que se jugará también en el verano de 2027 en Albania y Serbia. Tras esta cita, la 'Rojita' cerrará este largo parón de selecciones el próximo martes 6 de octubre a las siete de la tarde en casa frente a Rumanía.

El gran reto de un siglo XXI para olvidar

La selección española sub 20, que ganó el Mundial de 1999 disputado en Nigeria al vencer 0-4 en la final a Japón con una selección en la que jugaban Xavi Hernández, Iker Casillas, Carlos Marchena o Fernando Varela, tiene como gran reto reverdecer esos únicos laureles en el siglo XXI. Lo más cerca que estuvo fue en 2003, proclamándose subcampeonato en Emiratos Árabes ante Brasil (como en la Unión Soviética en 1985), aunque estuvo sin participar entre 2013 y Chile 2025, cuando cayó en cuartos, su techo reciente, al menos en sus seis últimas participaciones. Ganó su plaza ahora arrasando en el último Europeo sub 19.