Jesús Navas aparca la rivalidad entre Sevilla y Betis: "Aquí estamos todos con Fabián"

La máxima leyenda del Sevilla FC y de la selección española no ha querido faltar al acto organizado este jueves por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca para apoyar la candidatura del centrocampista del París Saint-Germain para ser elegido Mejor Futbolista del Mundo en este exitoso 2026

Cuando Jesús Navas habla, el resto de los mortales sólo pueden callar y escuchar. Se trata del jugador más laureado de la historia del Sevilla FC, con ocho trofeos, y también es el futbolista que más títulos ha ganado con la selección española: dos de la Eurocopa, 2008 y 2024; el Mundial de 2010 y la UEFA Nations League de 2023. Desde este importante estatus, este ilustre vecino de Los Palacios y Villafranca no puede hacer otra cosa que apoyar la candidatura de su paisano Fabián Ruiz para ganar el Balón de Oro 2026. Para empujar en esa dirección, ha aparcado la rivalidad sevillana para acudir al teatro de su pueblo y hacer campaña en favor del canterano del Real Betis; ganador del Mundial, de la Champions, de la Supercopa de Europa, de la Ligue 1 y de la Supercopa de Francia en el año natural.

Navas pide el Balón de Oro para Fabián: "Sería una alegría inmensa para Los Palacios"

"Sí, estamos aquí para apoyar a Fabián. La verdad es que es algo muy increíble que esté ahí nominado. Sólo eso ya es algo muy importante y muy bonito para él. Y bueno, además es un jugador que lo ha ganado todo, así que... Cualquier jugador de la selección española se lo merece; pero él es de aquí, de mi pueblo, y lo conozco desde pequeño, así que sería algo muy grande para todo el pueblo que lo consiga ganar", ha explicado Jesús Navas ante la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo.

Fabián es un símbolo para el beticismo por sus constantes declaraciones de amor y por su condición de canterano verdiblanco, mientras que Navas es la mayor leyenda de la historia del Sevilla FC. No obstante, ha dejado claro que en este asunto no hay colores: todo el mundo está con Fabián. "Sí, porque al final es de aquí, de mi pueblo. Como te digo, hemos crecido juntos, lo conozco desde que era muy pequeño y hemos convivido muchos años en la selección. Y ya te digo que cualquiera de la selección se lo merece, pero él lo ha ganado todo y sería algo muy grande para nuestro pueblo, sería una alegría inmensa", ha añadido en un acto en el que el Real Betis ha estado representado por Adrián San Miguel.

Los argumentos por los que Fabián debería imponerse a Lamine Yamal, Mbappé, Rodri o Harry Kane

"Sí, claro, todo el pueblo está con él. Ojalá lo consiga pero bueno, creo tiene que estar contento porque ya estar ahí es algo muy grande", ha continuado Navas, que pudo saludar a su paisano esta misma semana en persona. "Sé la ilusión que tiene que tener. Ya estar ahí es algo único, es algo increíble. Lo vi en el último partido de la selección (ante Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán), al igual que al resto de los compañeros, pero no hablamos mucho de eso. Hablamos sobre todo de la familia y de la situación en la que está la selección, que es algo muy bonito", ha proseguido, remarcando la humildad del centrocampista del PSG.

"Bueno, de Fabián creo que se ha dicho de todo. Es una grandísima persona, es un jugador de equipo, de grupo, tiene una humanidad increíble y bueno, como somos los de aquí, es sencillo y yo creo que eso es importante a la hora de ser alguien en la vida y de crecer como futbolista. Al mundo del fútbol le diría que Fabián lo reúne todo: es un jugador espectacular, una gran persona y ha ganado todos los títulos", ha argumentado el 'Duende', que no quiere restar valor a otros candidatos como Lamine Yamal, Rodri Hernández, Harry Kane, Kylian Mbappé... "Bueno, es que todos los que están ahí se lo merecen. Son jugadores de un nivel altísimo, pero Fabián es el único que lo ha ganado todo y eso tiene que ser algo muy importante".