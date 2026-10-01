Stassin y Fran González protagonizan la sesión previa del Sevilla a la visita de Emery

El delantero belga y el guardameta han estado presentes en la charla que Luis García Plaza ha dado sobre el césped; marchándose ambos una vez que el equipo ha comenzado a ejercitarse

El Sevilla FC se encuentra en un periodo que, comparado con los últimos años, se puede considerar de relativa calma en Nervión. La buena racha de resultados ha hecho que el equipo se encuentre entre los cinco primeros clasificados de LaLiga y que, por delante de eso, esté acumulando unas muy buenas sensaciones que hacen antojar que algo puede estar cambiando en Nervión. La clave: un Luis García Plaza que sabe lo que tiene y lo que necesita el equipo, y es que el antídoto está en la calma a la hora de hacer las cosas. Hay optimismo porque cambien las cosas, y eso puede estar dándose.

Y es que, a pesar de perder frente al "temido" FC Barcelona, el equipo ya encadenó dos victorias consecutivas frente a Valencia y Deportivo A Coruña en casa. Dos encuentros que colocaron al Sevilla en los puestos más altos de la clasificación y que sirvieron de termómetro para poder medir las sensaciones de los aficionados en estas primeras jornadas. También han ayudado a ello las nuevas incorporaciones, sobresaliendo un Fofana que está dando un rendimiento sobresaliente en el centro del campo sevillista. Aunque, sin olvidar, otras piezas importantes.

Una de ellas es la de Stassin, que sigue recuperándose de su lesión miosfacial en el aductor. En este caso, el delantero belga ha estado en la charla que Luis García Plaza ha dado antes del entrenamiento, aunque posteriormente se ha marchado a seguir haciendo ejercicios en el interior, que llevase botines le delataba. Al igual que Fran González, que regresó de la Selección, e Iker Muñoz, que ya no estuvo con el Sevilla Atlético en la pasada derrota frente al Club Atlético Central en Alcalá de Guadaíra. El que sí que sigue entrenando con el grupo es Rubén Vargas, que está realizando esa mini pretemporada en busca de estar en forma de cara al regreso de la competición.

También se encuentra con normalidad con el grupo es Kike Salas. Cabe recordar que, frente al FC Barcelona, fue duda hasta el último momento tal y como confirmó Luis García Plaza en rueda de prensa. El de Morón de la Frontera es una de las piezas angulares de este equipo sevillista, y una de las principales bazas a la hora de poder amarrar pronto esa tan ansiada tranquilidad. Como detalle, y eso algo que no es inusual, es el buen rollo que se respira dentro de la plantilla nervionense. ESTADIO Deportivo ha hecho un especial seguimiento, en la mañana de este jueves, al técnico madrileño. Como detalles, se le ha visto haciendo bromas tanto con Agoumé como con Castrín. También ha estado muy participativo en el rondo que, posteriormente, han realizado los jugadores.

Estas son muestras claras de que, poco a poco, se quiere volver a centrar el foco en el buen ambiente y en la alegría por los resultados. Tras unos años malos, hay cierta esperanza por conseguir esto. Algo que se espera lograr más pronto que tarde para los intereses de la directiva nervionense.