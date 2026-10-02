El 'Mono' Burgos, ex del Atleti, sobre Mbappé: "Nunca se integra en el equipo, es como si fueran 10 y uno solo﻿, es líder para él"

El delantero francés ha sido criticado por el argentino por su falta de liderazgo al frente del Real Madrid, también ha hablado sobre Vinicius

Desde su llegada al Real Madrid, Kylian Mbappé ha estado en el centro de las críticas. Su rendimiento goleador en el terreno de juego está fuera de toda duda pero fuera de él siempre hay debates en torno a su compromiso hacia el club blanco con alguna que otra escapada estando supuestamente lesionado que no ha terminado de gustar entre la afición madridista.

Y sobre la figura del delantero francés ha hablado Germán 'El Mono' Burgos en su charla con Iker Casillas en su podcast 'Bajo los palos'. El exayudante de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid no cree que Mbappé esté ejerciendo como líder del Real Madrid, y ha dado sus motivos.

"Mbappé nunca se integra en el equipo. Es como si fueran 10 y uno solo. Entonces es difícil. No lo veo líder como Messi. Es líder para él, para ese momento y para ese lugar pero hay otros 10. Imagínate si él se mete a jugar en equipo, sería imparable", ha dicho el que ahora es director deportivo del Rayo Ciudad Alcobendas, de Tercera Federación.

Lo que sí tiene claro el argentino es que entre Vinicius y Mbappé, se queda con el francés, que tiene más calidad. "Para mí es mejor Mbappé que Vinicius, pero Vinicius tiene algunas cositas más de equipo. Como decir 'bueno, voy a correr un poquito más a ver si tapo este pase'", ha explicado.

El último revuelo de Mbappé

Precisamente la última polémica en torno a Kylian Mbappé se ha producido hace tan solo unos días días. El futbolista francés se lesionó en el primer partido de Francia tras marcar el gol de triunfo y fue liberado por su selección para volver a Madrid y recuperarse, pero cuál ha sido la sorpresa que en la noche del miércoles fue visto en una conocida discoteca de París junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito.

Todo ello mientras otros compañeros también entre algodones como Fede Valverde o Konaté, sí han aprovechado estos últimos días para avanzar en sus respectivas rehabilitaciones en Valdebebas.

Entre 10 y 12 días de baja

Kylian Mbappé sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, según informó el Real Madrid el pasado fin de semana, una lesión con un plazo estimado de recuperación de entre diez y doce días.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución", anunciaba la entidad madridista en un comunicado oficial.

El plazo estimado de recuperación no le debe impedir a priori está listo para el primer partido del Real Madrid tras el parón, cuando el conjunto de José Mourinho disputará su partido de Liga el próximo 10 de octubre frente al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu.

No es el primer lesionado del Real Madrid en los partidos internacionales de selecciones. Ibrahima Konaté también tuvo que abandonar la concentración de la selección francesa para regresar a Madrid después de sufrir una "lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha", según informó el club blanco a través de un comunicado.