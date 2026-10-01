Salva Ballesta no tiene dudas con Oyarzabal: "Me gustaría verle en el Real Madrid porque iba a estar destacando continuamente"

El ex delantero internacional cree que el jugador de la Real Sociedad tendría sitio en el equipo de Mourinho porque "cuando llega a la selección siempre hace goles"

El rendimiento de Mikel Oyarzabal cuando se enfunda la camiseta de la selección española es digno de estudio. El vasco aún no ha victo portería con la Real Sociedad en este arranque de temporada. Ocho partidos, entre LaLiga y la Europa League, siete de ellos como titular, y aún no ha 'mojado'. Pero en el primer encuentro con la 'Roja' tras levantar el Mundial, a lo que contribuyó con cinco dianas, otro gol al canto. Lo hizo para certificar la remontada ante Inglaterra en el estreno en la Nations League, por lo que ya suma 31 tantos en 63 encuentros como internacional, casi uno cada dos partidos.

Las ofertas que Oyarzabal rechazó en verano

Sus números son sencillamente espectaculares y no es de extrañar que en verano estuviese en el punto de mira de clubes como el FC Barcelona. Incluso se informó de que el poderoso PSG estaba a dispuesto a pagar los 75 millones de euros de su cláusula de rescisión. Pero a sus 29 años, y con contrato en vigor hasta 2028, el futbolista txuri urdin rechazó todas las propuestas para seguir en el club de su vida.

"Oyarzabal lo que quiere es estar en la Real Sociedad. A partir de ahí se acaba la conversación. Por Mikel no ha habido ninguna oferta porque todo el mundo sabe que quiere seguir en la Real Sociedad, no quiso salir. Si quisiera estar en el mercado tendríamos mil ofertas", afirmó en verano el director deportivo realista, Erik Bretos.

La apuesta de un experto del gol como Salva Ballesta

Esto no quiere decir que no tenga nivel para brillar en equipos que pelan por cotas mucho más altas. Así lo ha asegurado el ex delantero Salva Ballesta, quien fue Pichichi en Primera división con el Racing de Santander y en Segunda con el Atlético de Madrid, recomendando su fichaje a Florentino Pérez.

“A Oyarzabal me gustaría verle en el Madrid porque iba a estar destacando continuamente. Cuando llega a la selección siempre hace goles", aseguró en 'Goles con Parrado' el ahora entrenador zaragozano, sin equipo desde que en 2024 salió del CD Estepona, tras haber pasado previamente por otros modestos como Atlético Malagueño, Real Jaén, Móstoles, Algeciras, UCAM Murcia y San Fernando.

Sin contactos para su renovación con la Real Sociedad

Pero no será fácil que Oyarzabal vista de blanco por varios motivos. Para empezar, por su deseo de permanecer en un club al que llegó muy joven, procedente de la cantera del Eibar, y con el que suma ya 445 encuentros como profesional. "Estoy tranquilo. Lo he dicho mil veces, que la Real y Donosti para mí son mi casa. Es mi lugar seguro, donde he crecido, y el club que me ha dado la oportunidad de estar hoy aquí es la Real. Entonces, por esa parte, estoy tranquilo, sin volverme loco. No hemos hablado todavía de renovación. Tengo dos años de contrato y hay mucho camino todavía por hacer", señaló sobre su futuro durante el pasado Mundial.

El eibarrés aún tiene cuerda para rato y el final de su contrato está a la vuelta de la esquina. Pero al mismo tiempo, no cabe duda de que la competencia que encontraría en un club como el Real Madrid sería tremenda. Desde la 'casa blanca', además, nunca ha trascendido ningún tipo de interés, lo que no es obstáculo para que sea una figura muy respetada por su afición, como quedó patente en su visita al Santiago Bernabéu a finales de agosto, cuando recibió un merecido homenaje junto a Cucurella como campeones del mundo, ante el aplauso de todos los presentes.