Turrientes desvela que iba a dejar la Real Sociedad por el Rayo Vallecano: "Empecé a pensar que igual no valía”

El centrocampista txuri urdin asegura que lo tenía hecho para marcharse a Vallecas en el pasado mercado de enero, pero la llegada de Matarazzo al conjunto donostiarra lo cambió todo

Pellegrino Matarazzo logró cambiarle la cara a la Real Sociedad la pasada campaña, entrando a la postre en la historia del club donostiarra al conquistar su cuarta Copa del Rey. Pero si hay un futbolista que agradeció especialmente la llegada del entrenador estadounidense, ese fue sin duda Beñat Turrientes, que bajo sus órdenes ha logrado una regularidad que no había conocido desde que dio el salto al primer equipo.

La pasada campaña, con Sergio Francisco al mando, el mediocentro natural de Beasain solo disputó 8 encuentros en las 17 primeras jornadas de LaLiga, apenas tres de ellos como titular. En cambio, con el norteamericano solo se perdió dos choques hasta el final del campeonato y fue pieza clave en la Copa, con gol incluido en San Mamés en la ida de las semifinales ante el Athletic. Una historia que estuvo muy cerca de no producirse, pues ya lo tenía todo preparado para poner rumbo a Vallecas en enero.

Su familia y amigos le aconsejaron marcharse: "Yo no quería irme"

"El año pasado, cuando no estaba jugando, no quería, pero igual ya me tenía que plantear salir de aquí y tener minutos para demostrar que podía jugar en la Real y en Primera, me vi en la necesidad de ello. Yo no me quería ir, mi familia, amigos y agente me decían que necesitaba irme y al final me convencí para irme. Y tenía varios equipos de Primera española, uno era el Rayo de Iñigo Pérez, con el que hablé y me convenció para irme la segunda vuelta, pero a los dos días llega Rino y en el primer entrenamiento ya me dijo que iba a ser un jugador importante con él”, desveló el canterano txuri urdin en Radio Marca.

Dicho y hecho. Turrientes respondió a la confianza de Matarazzo y acabó el curso pasado como un cohete. "Los meses después de la llegada de Rino han sido los mejores míos en la Real, en los que mejor me he encontrado, no sé si por el cambio de sistema o por qué”, añadió el futbolista de 24 años.

Los momentos duros y las críticas: "Hay quienes van a hacer daño"

Pero el camino hasta aquí no ha sido sencillo para el centrocampista, que en la presente campaña ha sido de la partida en las c cuatro primeras jornadas pero se ha quedado sin minutos en las tres últimas. "Sufrir he sufrido bastante, la verdad. Tú llegas y te das cuenta de que es la élite, Primera, porque ya te ve toda la gente como juegas, toda la gente puede opinar en las redes sociales, hay quienes van a hacer daño. Hubo una época en la que estuve tres meses sin jugar y me tocó hacerlo en Roma, en octavos de final de la Europa League, y justo llegó su segundo gol en un córner que igual pude evitar. Me hundí y empecé a pensar que igual no valía”, desveló.

Su objetivo: "Estar muchos años en la Real"

Con contrato en vigor hasta 2030, su situación ahora es otra, peleando por un sitio de tú a tú con Carlos Soler, Gorrotxategi y Yangel Herrera. Turrientes acepta esa competencia y solo piensa en echar raíces en Anoeta. "Mi idea, y lo estoy demostrando, es quedarme en la Real e intentar hacerlo lo mejor posible para estar muchos años", destacó, al tiempo que puso en valor el comienzo de temporada del equipo donostiarra, octavo en la clasificación con 10 puntos: "Por la parte futbolística estábamos arrancando cuando ha llegado el parón, creo que hemos hecho un inicio de temporada bastante bueno".