El 'top 3' de Mikel Oyarzabal para el Balón de Oro: habla el gran olvidado de los finalistas

El capitán de la Real Sociedad barre para casa a la hora de elegir a sus tres candidatos y se toma con suma ironía su ausencia entre los 30 nominados al galardón

Mikel Oyarzabal ha vuelto a demostrar que su relación con los premios individuales sigue siendo un tanto particular. El delantero de la Real Sociedad fue uno de los protagonistas del triunfo de España ante Inglaterra (2-3) en Wembley, después de marcar el tanto que culminó la remontada de la selección española, y posteriormente tuvo que responder a las clásicas preguntas sobre el Balón de Oro.

El atacante eibarrés, que ni siquiera figura entre los 30 candidatos al prestigioso premio de France Football, no quiso darle demasiada importancia a su ausencia. De hecho, volvió a recurrir a su habitual sentido del humor cuando fue cuestionado por ello. Eso sí, sí se animó a confeccionar su propio podio, en el que incluyó a tres futbolistas españoles.

Oyarzabal barre para casa

Preguntado por sus favoritos para conquistar el Balón de Oro, Oyarzabal lo tiene claro. El capitán de la Real Sociedad elige a tres compañeros de la selección española: Lamine Yamal, Rodri y Fabián Ruiz. "Yo, personalmente, te pondría Lamine, Rodri y Fabi por decirte tres. Hay muchos más que merecerían estar ahí por lo que han dado pero al final sabemos también cómo funciona esto. Ese sería mi 'top 3'", explicó el futbolista.

Inevitablemente, el delantero vasco barre para casa a la hora de seleccionar a sus ganadores. Oyarzabal apuesta por tres compañeros internacionales para ocupar su podio particular, aunque quiso dejar claro que la lista podría ser mucho más amplia y que hay otros jugadores que, a su juicio, también han hecho méritos suficientes para aparecer entre los candidatos.

El delantero tampoco quiso convertir el Inglaterra-España en un duelo decisivo entre dos de los nombres que aparecen en las quinielas, Lamine Yamal y Harry Kane. "Por un partido no se va a decidir nada y ojalá, creo que lo hemos dicho todos, un jugador español tenga la oportunidad de ganarlo y estaremos con ellos siempre", señaló.

Una gran temporada de Oyarzabal que ha pasado inadvertida

La ausencia de Oyarzabal entre los 30 finalistas resulta especialmente llamativa después de la temporada que protagonizó. El futbolista de Eibar cerró el último curso con 18 goles con la Real Sociedad y otros 14 con la selección española.

Además, tuvo un papel destacado con el combinado nacional y terminó como máximo goleador de España en la Eurocopa, con cinco tantos. Una cifra que le permitió igualar los registros históricos de Emilio Butragueño y David Villa en el torneo continental.

Con la Real Sociedad, además, conquistó la Copa del Rey y marcó en la final. Pese a todo ello, su nombre no apareció entre los 30 elegidos para luchar por el Balón de Oro.

El propio Oyarzabal se tomó con filosofía esta decisión. Al ser preguntado por su ausencia, respondió con una sonrisa irónica. "Como tú dices, no es lo mío". Una respuesta muy en su línea y que refleja cómo suele afrontar el jugador las cuestiones relacionadas con los reconocimientos individuales.

El gol de la remontada en Wembley

Oyarzabal sí tuvo protagonismo sobre el césped. El capitán de la Real Sociedad fue el encargado de marcar el 2-3 definitivo ante Inglaterra con una delicada picadita ante Trafford. "Se te pasa por la cabeza entre poco y nada porque pasa muy rápido. Es sobre todo el instinto, pensar que va a salir bien. Contento", explicó en zona mixta al recordar la acción.

España tuvo que remontar después de un tramo de desconexión que permitió a Inglaterra ponerse por delante. Oyarzabal restó importancia a esos minutos y puso en valor la reacción del equipo. "Creo que son tramos del partido en los que empiezas a perder balones y empiezas a no estar fino y a perder duelos. Ellos también se vinieron arriba, tienen un potencial terrible y hay que darle también mérito a su equipo y sus jugadores en esos momentos. Pero lo importante es que el equipo le ha dado la vuelta y que hemos ganado una vez más", apuntó.