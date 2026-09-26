Oyarzabal: "Hay que aprovechar los momentos"

Mikel Oyarzabal analizó la victoria de España ante Inglaterra en Wembley y puso el foco en la capacidad del equipo para interpretar cada fase del partido. El delantero, autor de uno de los goles, destacó la importancia de sufrir cuando toca y aprovechar las oportunidades

Mikel Oyarzabal fue uno de los protagonistas de la victoria de España ante Inglaterra en Wembley. El delantero de la Real Sociedad marcó uno de los goles del triunfo y, tras el encuentro, analizó ante Teledeporte las diferentes fases de un partido que la selección terminó remontando. España tuvo que adaptarse a un encuentro con diferentes escenarios en Wembley. La selección comenzó bien, sufrió durante algunos minutos antes del descanso y volvió a crecer en la segunda parte hasta completar la remontada. Mikel Oyarzabal, autor de uno de los goles del conjunto español, explicó sus sensaciones tras el partido.

"Creo que es un partido que hemos entrado bien, se nos ha complicado al final del primer tiempo pero en el segundo hemos estado mejor, en líneas generales contento que ganar es ganar y tres puntos más", señaló el delantero ante los micrófonos de Teledeporte.

Oyarzabal destaca la importancia de saber sufrir

El atacante de la Real Sociedad puso el foco en la capacidad de España para interpretar las diferentes fases del encuentro. Para Oyarzabal, no todos los momentos de un partido exigen la misma respuesta y también es importante minimizar los daños cuando el rival atraviesa su mejor tramo. "Hay que intentar aprovechar los momentos y cuando tienes momentos malos sufrir y que te hagan lo menos posible", explicó.

España consiguió encontrar sus oportunidades y terminó sacándoles rendimiento en un escenario complicado. El delantero considera que el equipo sabía que tendría ocasiones para hacer daño y que la clave estaba en aprovecharlas. "Sabíamos que teníamos momentos de hacer daño y materializarlos", añadió Oyarzabal.

El fallo de Kane, uno de esos detalles

Uno de los momentos determinantes del encuentro llegó con el fallo de Harry Kane. El delantero inglés tuvo una oportunidad que podía haber cambiado el desarrollo del partido, pero no consiguió aprovecharla. Oyarzabal lo encuadró dentro de esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en un encuentro de máxima exigencia.

"Esos pequeños detalles del fútbol, nos ha tocado a favor y es un punto de inflexión para darte cuenta de que se puede... y se ha podido", afirmó. La selección española supo aprovechar ese momento para mantenerse con vida y terminar inclinando el encuentro de su lado.

“Ojalá sean muchos más”

Oyarzabal también se refirió a su gol. El delantero no quiso poner el foco exclusivamente en sus estadísticas y reivindicó la importancia de aportar al equipo de diferentes maneras. "Ojalá sean muchos más", respondió al ser preguntado por sus goles.

El internacional español añadió que, cuando no pueda contribuir directamente con números, seguirá buscando otras formas de ayudar al equipo: "Cuando no toque con números lo haremos con otras cosas que también son muy importantes, como otros compañeros hoy". Una filosofía que resume el papel de Oyarzabal dentro de una selección en la que el delantero volvió a tener protagonismo en una noche especial para España en Wembley.