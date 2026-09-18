¡Oyarzabal no se detiene!

Mikel Oyarzabal sigue agrandando su leyenda en la Real Sociedad. El capitán txuri-urdin ya suma 444 partidos con el conjunto donostiarra tras superar a Inaxio Kortabarria y se ha colocado como el noveno jugador con más encuentros en la historia del club. Y, a sus 29 años, todavía tiene varias leyendas por delante

Hay futbolistas que dejan huella y otros que directamente se convierten en parte de la historia de un club. Mikel Oyarzabal camina hacia ese segundo grupo a pasos agigantados. El capitán de la Real Sociedad sigue acumulando partidos con la camiseta txuri-urdin y ya ha alcanzado una cifra que habla por sí sola: 444 encuentros con el primer equipo.

El duelo ante el Bournemouth sirvió para que el eibartarra superara a una leyenda como Inaxio Kortabarria en la clasificación histórica de la Real. Con 29 años, Oyarzabal ya ocupa la novena posición y tiene por delante a varios nombres que forman parte de la memoria del conjunto donostiarra.Y lo más llamativo es que todavía tiene margen para seguir escalando.

Gajate y López Ufarte, los próximos objetivos

La siguiente parada en el camino de Oyarzabal está situada en los 469 partidos de Agustín Gajate. Solo 25 encuentros separan al capitán realista de la octava posición, mientras que Roberto López Ufarte aparece justo después, con 474.

Si mantiene su actual ritmo de participación, ambos registros están al alcance durante esta misma temporada. No parece una misión especialmente complicada para un futbolista que se ha convertido en una presencia prácticamente permanente en los planes de la Real.

Más adelante aparece otro reto de mayor calibre. Juanan Fuentes suma 495 encuentros y ocupa la sexta posición. Para alcanzarlo esta temporada, Oyarzabal necesitaría disputar prácticamente todo lo que queda por delante y que la Real tenga un recorrido importante en Copa y competición europea.

Un camino hacia Bixio Górriz

La cima de la clasificación histórica de la Real Sociedad lleva muchos años asociada a un nombre: Bixio Górriz, que disputó 599 partidos con el conjunto donostiarra.

Llegar hasta ahí todavía parece una carrera de fondo para Oyarzabal, pero la distancia comienza a ser cada vez menor. El capitán tiene por delante a varias leyendas y, si su trayectoria continúa ligada a Anoeta durante los próximos años, tendrá la oportunidad de seguir acercándose a un registro que parecía reservado a otra época. Lo que sorprende no es únicamente la cantidad de partidos, sino la velocidad a la que los está acumulando.

Oyarzabal no encuentra el botón de pausa

La carga de minutos del atacante también merece atención. El partido ante el Bournemouth supuso su sexta titularidad consecutiva en apenas unos días. Una dinámica que refleja hasta qué punto se ha convertido en una pieza imprescindible para la Real.

Oyarzabal comenzó tarde su preparación este verano y apenas tuvo margen para completar una pretemporada convencional. Aun así, ha ido entrando en los planes de Imanol y acumulando protagonismo tanto en la punta del ataque como en posiciones más retrasadas. Su única suplencia llegó en La Cartuja, precisamente en unas circunstancias especiales por el poco tiempo que había tenido para prepararse. Ahora, además, el calendario internacional vuelve a aparecer en el horizonte. Oyarzabal ha sido convocado con España y afrontará otro tramo exigente antes del próximo parón.