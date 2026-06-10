López Ufarte, leyenda de la Real Sociedad, se moja con los fichajes: "Un central seguro tiene que venir, amén de algún lateral"

El que fuera extremo de la Real Sociedad, que ahora ejerce de comentarista, atiende a ESTADIO Deportivo en una extensa entrevista en la que repasa la temporada de su ex equipo, el efecto Pellegrino Matarazzo, elogia la figura de Oyarzabal y analiza los fichajes que debe hacer el club vasco de cara a la siguiente campaña

Roberto López Ufarte, ex futbolista de la Real Sociedad, atiende a ESTADIO Deportivo concediendo una extensa entrevista en donde ha dado un repaso a la actualidad del equipo txuri urdin. A sus 68 años, el que fuera extremo, una de las mayores leyendas de la Real Sociedad, sigue ligado al fútbol ya que ejerce como comentarista en una conocida radio en donde se mantiene el tanto de lo que ocurre en el equipo de sus amores. López Ufarte habla de todo: fichajes, la irregular temporada, la figura de Mikel Oyarzabal y los fichajes que se necesitan.

- Para todo aquel que le haya perdido la pista, ¿Qué es de Roberto López Ufarte?

Estoy viviendo en Andalucía. Concretamente en Aguadulce, Almería. Mi familia es de aquí, mi mujer es de aquí. Soy criado en el norte pero me vine a vivir aquí. Me dedico fundamentalmente a jugar al golf, porque me gusta mucho, siempre me ha gustado. Y también decir que comento los partidos de la Real Sociedad en Tiempo de Juego de la Cadena Cope con Paco González y los fines de semana hago una previa de la Real Sociedad con el equipo que se enfrente. Estoy entretenido y sigo ligado al fútbol, de algún modo.

- ¿Cómo ha visto la temporada de la Real Sociedad?

Hay que decir que la Real Sociedad, después de la etapa de Imanol Alguacil que fue exitosa aunque el final no fue el esperado, pues apostó por un hombre de la casa como Sergio Francisco que yo entrené, un buen chico, pero no sé si tuvo mala suerte, porque en el fútbol no se puede decir si hay buena suerte o mala suerte, pero es cierto que el equipo no funcionaba con él. Jugadores que eran de calidad, no funcionaron. Y encima algunos jugadores de fuera no se estaban adaptando al estilo de Sergio Francisco. Y paradójicamente llegó Matarazzo y de repente jugadores que estaban en el ostracismo empezaron a jugar, le dio confianza Matarazzo y de repente se convirtieron en jugadores fundamentales en la Real. Hasta el punto de que fue ganando partidos y que parecía que se podía meter hasta en puestos europeos, pero la Copa, que era otra de las posibilidades muy grandes para que la Real accediera a Europa, pues acabó convirtiéndose en el objetivo. Y ese objetivo se llevó a cabo en Sevilla, donde yo estuve invitado por la Real Sociedad y comentando el partido para la Cope.

- ¿Cómo vio la final de Copa del Rey que le ganó la Real Sociedad al Atlético de Madrid?

Fue un partido donde la Real Sociedad mereció ganar, yo creo. No era favorita, pero sí mereció ganar ante un Atlético de Madrid que a priori era más favorita que la Real Sociedad. Pero el fútbol tiene estas cosas y nos recordó un poquito la Copa que ganamos nosotros en el 87, donde realmente también pasó algo parecido. Empatamos a dos, marqué un gol en ese partido, jugamos una prórroga y luego hubo penaltis. Fue lo mismo que en Sevilla, en el caso nuestro fue en Zaragoza y contra el el Atlético de Madrid también. Y por lo tanto yo creo que a partir de ahí la Real, como has comentado, pues ya no ganó ningún partido, por decirlo de algún modo. El equipo yo creo que se sintió muy exhausto.

- No acabó la Real Sociedad la temporada bien...

Yo soy de los que piensa que la final de la Copa del Rey tiene que ser el último partido de la temporada. Porque ganas un título y ya la gente, independientemente de que te relajes, hay un subidón de adrenalina que de alguna manera marcó a la Real. Y jugadores que estaban pletóricos, pues de repente no funcionaban. Y claro, nos ha dejado a todos alguna pequeña preocupación, como diciendo, ostras, a ver si esto es lo que hay para el año que viene. Pero bueno, yo creo que la Real sí es verdad que se va a reforzar de cada año que viene y yo creo que acabará teniendo un buen equipo también.

- ¿Tan importante es en el fútbol el aspecto motivador para que un equipo cambie tanto con Pellegrino Matarazzo?

Bueno, me suelen preguntar qué es lo que más te gusta de un jugador y es que sea competitivo a más no poder, independientemente de que tenga la técnica y la preparación física que es lo mínimo que debes tener cuando llegas a Primera división. Pero el aspecto competitivo, y lógicamente eso también tiene que ver con lo mental, o sea que tú te tienes que reponer de muchas adversidades que hay en el fútbol. Independientemente de las lesiones, hay momentos malos, que pierdes protagonismo, que no eres titular, y si no eres capaz de reponerte a eso, no vale para nada. Entonces, ¿qué pasó con Matarazzo? Pues vino, y pongo un ejemplo solo muy didáctico quizá. Odriozola estaba defenestrado con Sergio Francisco, y de repente Matarazzo le dio protagonismo, sobre todo en segundas partes, en momentos complicados, y Odriozola fue de los mejores, y luego acabó lesionado el pobre, pero fue de los mejores y fue un revulsivo importante también. La situación, independientemente de otros jugadores, como hasta Sucic, que tampoco jugaba mucho con Sergio Francisco, pues acabó siendo también importante dentro del club, y tener la impresión desde fuera que todos los jugadores han subido un poquito su nivel. El nivel que tenían con Sergio Francisco, pues parecía diferente al que han tenido con Matarazzo. Pero también hay que decir que el nivel de los jugadores de Matarazzo al final de temporada, pues parecía el de Sergio Francisco. Pero bueno, eso tiene una excusa muy válida, que es haber ganado la Copa y ya estar en Europa, entonces ya, aunque tú quieras, a veces no puedes. No es como, yo suelo poner también un ejemplo del grifo, un grifo que puedes poner agua caliente, agua fría a la derecha e izquierda, pero ahora juego, ahora no juego, eso no es posible. Ahora quiero forzar, porque he dejado durante un tiempo de pensar positivamente, aunque ahora lo quiera pensar, no lo haces en el fútbol. O sea que no es fácil conjugar el haber ganado una Copa con el resto de partidos que quedaban, que de alguna manera casi no importaban, pero en el fútbol profesional a la afición le ha quedado un regusto amargo, por decirlo de alguna manera".

- ¿En qué posiciones tiene que fichar la Real Sociedad para la próxima temporada?

En todas las posiciones tiene que haber dos jugadores buenos y eso a veces significa problemas para uno de ellos no sale de titular. Yo creo que la defensa tiene que mejorar, no significa que los limpies a todos, sino que con lo que hay, pues Jon Martín, centralazo, central fantástico, pues tiene que tener otro central que esté con él y que lo supla porque no va a poder jugar todos los partidos. Y eso pasa mucho con los laterales también. Los laterales no pueden jugar todos los partidos porque, como has comentado, son cuatro competiciones exigentes y yo creo que por ahí van las cosas. Arriba parece que la cosa funciona, más o menos, aunque yo creo que siempre metería a un delantero centro aunque Oskarsson se ha reivindicado ya últimamente con Matarazzo también. O sea que Oyarzabal y Oskarsson son jugadores que son solventes en esa posición. En el centro del campo yo creo que también hay buenos jugadores, pero yo también metería a algún más, sobre todo si ya no vuelve Sucic, porque dicen que a lo mejor no vuelve, pues tienes que suplir con un buen centrocampista porque falta gente y hace falta. Pero sobre todo atrás, Caleta-Car, pues otro de los jugadores que parece que ya no va a volver, que no se va a ejercer la opción de compra que había y por lo tanto un central seguro tiene que venir, amén de algún lateral.

- ¿Qué opina de Oyarzabal? Va camino de romper todos los récords y de comerse a Satrústegi...

Sí, igual que me ha comido, pero bueno, yo nunca me he considerado un goleador. Había en San Sebastián un trofeo que se llamaba 'El último pase', y lo ganaba yo siempre. Era más feliz dando el último pase que metiendo un gol, eso lo tengo yo claro. Entonces, aún habiendo metido 129 goles en la Real Sociedad, no son pocos, en 12 temporadas, luego metí unos cuantos más en el Atlético de Madrid, algunos en el Betis, pero sí es verdad que Oyarzabal está cumpliendo, fíjate que empezó de extremo izquierdo como yo. Yo al principio de extremo izquierdo, luego me puse en la mediapunta, más o menos por ahí, y Oyarzabal ha entendido perfectamente que es jugar ahí de falso 9, que llaman ahora, que no me gusta mucho ese falso 9, pero que sabe venir a recibir y además está siempre en momento oportuno para empujarla o para meter gol, porque tiene buen disparo, no le mueven los defensas, tiene un 47 de pie, tiene muchas cosas a favor que hacen que este jugador acabe siendo de los mejores de la Real Sociedad. Es un jugador muy competitivo y estar al mismo nivel o más, después de haber repuesto de una grave lesión, pues dice mucho a favor de lo que es como persona y como jugador.