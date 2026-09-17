La Supercopa de España ya tiene nueva casa, así será el torneo en Turquía

La Supercopa de España 2027 ya tiene sede, fechas y protagonistas. El torneo se disputará en Turquía entre el 2 y el 6 de febrero, con Barcelona, Atlético, Real Madrid y Real Sociedad como participantes y tres estadios diferentes de Estambul como escenario

La Supercopa de España 2027 ya tiene nueva casa. La Real Federación Española de Fútbol ha presentado este jueves en Estambul todos los detalles de una edición que llevará el torneo a Turquía por primera vez. La competición se celebrará entre el 2 y el 6 de febrero de 2027 y tendrá una particularidad: los tres encuentros se disputarán en tres estadios diferentes de la ciudad.

El cambio de sede se produce después de varias ediciones celebradas en Arabia Saudí. En 2027, la Supercopa hará una parada en Turquía antes de regresar a territorio saudí en las siguientes ediciones. "Esperemos que sea el comienzo de una relación más fuerte entre el fútbol español y el fútbol turco. En febrero del 2027 la Supercopa tendrá una nueva casa. Estoy seguro que será un auténtico éxito", dice Rafael Louzán.

Barcelona - Atlético abrirá la Supercopa

La primera semifinal ya tiene protagonistas y fecha. Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán el martes 2 de febrero a las 20:00 horas (hora peninsular española).

El encuentro se disputará en el Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, estadio del Fenerbahçe situado en la zona asiática de Estambul y con capacidad para cerca de 48.000 espectadores. El recinto cuenta además con historia internacional: fue escenario de la final de la Copa de la UEFA de 2009.

Real Madrid y Real Sociedad, un día después

La segunda semifinal se jugará el miércoles 3 de febrero, también a las 20:00 horas. En este caso serán Real Sociedad y Real Madrid quienes se enfrenten por un puesto en la gran final.

El partido tendrá lugar en el Tüpraş Stadium, la casa del Beşiktaş. El estadio cuenta con un aforo superior a los 42.000 espectadores y ya ha acogido grandes citas del fútbol europeo, entre ellas la Supercopa de Europa de 2019 y la final de la Europa League 2025-26. Así queda configurado el cuadro de una Supercopa que reunirá a cuatro de los grandes protagonistas del fútbol español: Barcelona, Atlético, Real Madrid y Real Sociedad.

La final, en casa del Galatasaray

El campeón se decidirá el sábado 6 de febrero a las 20:00 horas en el Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park, estadio del Galatasaray. Será el escenario más grande de los tres elegidos para el torneo, con una capacidad superior a los 53.000 espectadores. Allí se disputará el último encuentro de la competición y se coronará al primer campeón nacional del fútbol español en 2027.

La elección de Estambul no es casual. La ciudad ya ha acogido algunas de las grandes finales del fútbol europeo, como las de la Champions League de 2005 y 2023 y la final de la Europa League de 2026.