Raphinha se rinde a Hansi Flick: "Es el entrenador que me cambió la mentalidad"

El extremo del Barcelona, que firmó un hat-trick ante el Racing de Santander, reconoció la buena sintonía dentro del vestuario en este arranque de temporada: "Somos una familia, siempre que podamos nos ayudaremos"

Raphinha volvió a liderar al Barcelona en la contundente victoria ante el Racing de Santander firmando un hat-trick. De esta manera, el brasileño ya suma nueve goles en seis jornadas de LaLiga EA Sports, además de los dos tantos al Feyenoord de UEFA Champions League. En este sentido, el extremo habló tras el partido contra los de José Alberto López para compartir sus sensaciones: "Siempre intento mejorar en lo que puedo".

El Barcelona sigue demostrando el gran nivel con el que ha comenzado la temporada, con el Racing de Santander como nuevo equipo vencido en este arranque de campaña. Los de Hansi Flick fueron firmes de cara al gol, pese al penalti fallado de Lamine Yamal en la primera. Además, la nota negativa fue la lesión de Joan García, que puede ser una de las bajas más significantes de la lista de Luis de la Fuente de mañana viernes.

Raphinha: "Siempre intento mejorar en lo que puedo"

De esta manera, Raphinha atendió a DAZN tras el partido contra el Racing de Santander, en el que comenzó hablando de su nivel actual: "Siempre es importante pensar que se necesita mejorar en algo. Nunca te voy a decir que estoy en mi mejor nivel. Siempre intento mejorar en lo que puedo. Dar más por el equipo. Contento por los goles y la victoria. Hay que seguir mejorando. Estoy bien, marcando goles".

Por otro lado, el extremo del Barcelona valoró la figura de Adeyemi, uno de los fichajes del pasado mercado. El ex del Borussia Dortmund, que fue titular, respondió con una buena actuación y una asistencia para el gol que le ponía la guinda a la victoria, al tanto de Lamine Yamal: "Es el hambre de los jugadores. Tenemos la mentalidad de que, siempre que podamos, tenemos que marcar más goles, generar ocasiones...".

Raphinha, sobre el penalti fallado por Lamine Yamal: "Tenemos que pensar siempre en el equipo"

Raphinha, que fue sustituido en el minuto 69 por Gabriel Jesús, habló del abrazo que se dio con Hansi Flick cuando fue cambiado. El brasileño no dudó en elogiar a un entrenador que ha confiado en su figura desde el primer momento en el Barcelona: "Siempre lo he dicho, es el entrenador que me cambió la mentalidad dentro del club y cómo pensaba de mi mismo. Agradecido con él".

Por último, el extremo del Barcelona comentó sus sensaciones con la elección de los lanzadores de penaltis: "Tenemos que pensar siempre en el equipo. En la primera parte lo necesitaba Lamine Yamal, lo falló, no pasa nada. Siempre los voy a ayudar. A él, Adeyemi, Gordon... los delanteros siempre necesitan goles. Somos una familia. Siempre que podamos nos ayudaremos".

Raphinha se pone a la altura de Leo Messi

Raphinha continúa demostrando su gran nivel en este arranque de temporada. El brasileño ya incluso a superado un registro que firmó Leo Messi en el Barcelona, como fue el de registrar más de diez goles en los siete partidos del conjunto azulgrana en una temporada. El argentino hizo diez tantos en ese comienzo de la 2012/2013, cuando acabó con 60 goles, por lo que se demustra que el equipo de Hansi Flick no necesita un '9'.

Tras ello, Raphinha pone el foco en el encuentro de este sábado ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. El conjunto de Hansi Flick tendrá una exigente visita en LaLiga EA Sports como es el duelo frente a los de Luis García Plaza, que vienen de ganar al Deportivo de A Coruña en Riazor. Además, será importante conseguir los tres puntos, ya que es el partido previo al parón de selecciones, clave para llegar con buenas sensaciones.

Además, el estado de Raphinha invita a pensar que el brasileño será titular en el Sánchez-Pizjuán, tras lo visto en este arranque de temporada. El extremo del Barcelona es una apuesta asegura para Hansi Flick, que habló de Joan García tras el partido contra el Racing de Santander. El técnico alemán ha apostado por su figura en todos los partidos de este curso, siendo un fijo en el once titular del equipo azulgrana.