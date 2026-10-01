San Marino 0-13 España: La 'Rojita' abusa con repóquer de Carlos Espí y doblete de Pablo García

El delantero del Real Madrid se estrena a lo grande con la selección española sub 21, anotando cinco tantos en una goleada histórica que cerró el actual jugador del Racing de Santander. Solo queda un último paso para cerrar el pase al Europeo de la categoría que se celebrará en Albania y Serbia en 2027

La selección española sub 21 se rehízo a lo grande de su derrota ante Finlandia, la primera en esta fase de clasificación, y abusó de la débil San Marino en su casa con una goleada de otra época. Un escandaloso 0-13 que vino liderado por Carlos Espí, que con sus cinco dianas demostró a los escépticos el por qué de su fichaje por el Real Madrid. La cuenta, por su parte, la cerró Pablo García, autor de un doblete con el que, de paso, le confirma al Real Betis de lo que es capaz, tras su polémico traspaso al Racing de Santander. Ya solo falta un paso, el próximo martes en Ibiza ante Rumanía, para sellar el billete para el Europeo del próximo verano en Albania y Serbia, con la 'Rojita' dependiendo de sí misma en la última jornada.

Las cuentas de España para estar en el Europeo sub 21

Se trata de la segunda goleada más abultada de España en categoría sub 21, a un gol del 14-0 logrado en 2005, también ante San Marino, y Espí se convirtió en el primer jugador en marcar cinco tantos con esta selección en su segundo encuentro con la 'Rojita'. Con su triunfo, el combinado que dirige David Gordo suma 24 puntos, dos más que Finlandia, por lo que la victoria ante los rumanos le certificaría el pase para el campeonato continental. También el empate podría ser suficiente si supera a los nórdicos en la diferencia de goles, con ventaja para España de nueve tantos.

Con el recuerdo del 7-0 de la ida en Lugo, el partido fue un monólogo de principio a fin ante el colista del grupo. La duda se limitó a saber el saco de goles que iba a encajar la selección del pequeño estado enclavado en Italia, sin puntos y sin goles y con 42 encajados en los ocho encuentros previos.

Un partido sin rival: 0-5 al descanso

Gordo aprovechó para hacer rotaciones y solo repitieron de inicio tres jugadores, Jacobo Ramón, Marc Bernal e Iker Bravo, respecto al encuentro precedente ante Finlandia. La novedad fue la primera alineación como titular de Espí, quien jugó un cuarto de hora en la derrota ante los nórdicos (2-1), y el estreno del lateral derecho del Málaga Rafita.

Así, tras el primer aviso de Pablo García, el primer tanto llegó en el minuto 9 con un disparo de Rodrigo Mendoza desde la frontal del área tras recoger un balón suelto. A partir de ahí y con San Marino incapaz de hilvanar más de media docena de pases, las ocasiones se multiplicaron, la más clara, con un zurdazo de Espí al larguero tras detenerle Amici el primer disparo.

El segundo tanto se hizo esperar más de lo previsto gracias a la meritoria actuación de Amici, el cancerbero sanmarinese, ante el acoso español. Fue en el minuto 25 con una pared entre Jan Virgili y Pablo García, los dos jugadores más activos de la primera parte, que el habilidoso delantero sevillano completó batiendo a Amici. Poco después, llegó el tercero con un cabezazo del central del Como Jacobo Ramón a pase Espí y a los dos minutos, el ariete madridista se estrenó como goleador con la 'Rojita' con un toque desde el área chica. El autor del quinto fue el central Yarek Gasiorowski en otro córner que peinó Mario Martín.

San Marino solo hizo trabajar a Bruno Iribarne poco antes del descanso con dos tiros calcados de Sensoli desde el fuera del área. Pero la segunda parte fue una mímesis de la primera y España salió arrolladora. A los quince segundos cayó el sexto con una galopada de Jan Virgili resuelta por el extremo del Brujas.

El único lunar, la expulsión de Jesús Rodríguez

Espí quiso reivindicarse en competencia con Gonzalo García, el ariete del Fulham que había sido titular en los ocho partidos previos, y se empeñó en hacer historia al marcar cinco goles, algo sin precedentes, en poco más de veinte minutos. El delantero madridista hasta se valió de un rebote de Amici para meter su cuarto tanto de carambola con el pecho.

Mario Martín redondeó el humillante marcador, que deja prácticamente zanjada la clasificación para el Europeo de Serbia y Albania, aunque el partido finalizó con una mancha debido a la expulsión de Jesús Rodríguez en el tiempo añadido por dar un golpe a un contrario en la cara.

Ficha técnica:

San Marino: Amici; Bugli, Riggioni, Montali (Zavoli, min. 60), Maninucci, Semprini; Chiaruzzi (Casadei, min. 46), Valli Casadei (Cervellini, min. 70), Bucchi (Domeniconi, min. 60); Sensoli (Tamagnini, min. 79) y Canarezza.

España: Bruno Iribarne; Rafita (Ángel Ortiz, min. 70), Yarek Gasiorowski, Jacobo Ramón (Herzog, min. 46), Rafa Obrador; Rodrigo Mendoza (Espart, min. 46), Iker Bravo (Gonzalo, min. 70), Mario Martín; Jan Virgili (Jesús Rodríguez, min. 75), Pablo García y Espí.

Goles: 0-1, min. 9: Rodrigo Mendoza. 0-2, min. 25: Pablo García. 0-3, min. 32: Jacobo Ramón. 0-4, min. 34: Espí. 0-5, min. 42: Yarek Gasiorowski. 0-6, min. 46: Jan Virgili. 0-7, min. 52: Espí. 0-8, min. 62, Espí. 0-9, min. 68: Espí. 0-10, min. 69: Virgili. 0-11, min. 74: Espí. 0-12, min. 85: Mario Martín. 0-13, min. 95: Pablo García.

Árbitro: Bulat Sariyev (Kazajistán). Expulsó con tarjeta roja directa a Jesús Rodríguez por dar un golpe en la cara a un defensor de San Marino (min. 95) y mostró la tarjeta amarilla a Ángel Ortiz (min. 83).

Incidencias: partido de la penúltima jornada de la fase de clasificación del grupo A para el Europeo del próximo año disputado en el estadio San Marino del municipio de Serravalle.